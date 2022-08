Serviciile secrete britanice susțin că cel puțin 10 generali ruși au murit în Ucraina de la începutul invaziei ruse: alți cel puțin șase ar fi fost demiși

Cel puțin 10 generali ruși au murit în Ucraina, de la începutul invaziei ruse, scrie Hromadske cu referire la serviciile secrete britanice. În plus, performanța slabă a armatei ruse în timpul invaziei Ucrainei a dus, cel mai probabil, și la demiterea a cel puțin șase comandanți ruși, mai susțin britanicii.

De asemenea, Serviciile secrete britanice susțin că și generalul Aleksandr Vladimirovici Dvornikov a fost înlăturat, după ce a avut comanda generală a operațiunii din Ucraina, iar generalul Serghei Surovikin a preluat comanda Grupului Forțelor de Sud de la generalul Ghenadi Valerievici Jidko.

