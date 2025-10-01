Rusia nevoită să importe benzină din Asia după ce Ucraina a distrus 40% dintre rafinării

Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a anunțat publicația The Kyiv Independent.

Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone și rachete ucrainene care au perturbat grav operațiunile rafinăriilor rusești, o componentă cheie a economiei de război a Kremlinului. Unele instalații au fost nevoite să oprească producția pe termen nelimitat.

Potrivit publicației, Rusia ia în considerare importul de combustibil din China, Coreea de Sud și Singapore pentru a-și stabiliza piața internă. Pentru a facilita importurile, guvernul rus intenționează să elimine taxele de import pentru combustibilul care intră prin anumite puncte de control din Extremul Orient. Statul va subvenționa, de asemenea, importatorii, acoperind diferența dintre prețurile pieței globale și prețurile mai mici ale combustibilului pe piața internă, utilizând fonduri din bugetul federal.

Rosneft, Independent Oil and Gas Company (NNK) și compania de stat Promsirieimport vor putea furniza benzină din Asia, permițând transportul a aproximativ 150.000 de tone de benzină pe lună către Rusia centrală din rafinăriile de petrol din Siberia.

De asemenea, Moscova intenționează să crească importurile de benzină din Belarus și să ridice interdicția asupra monometilanilinei, un aditiv care crește octanajul utilizat pentru a crește producția de combustibil la rafinării. Substanța chimică este interzisă în Rusia din 2016 din cauza toxicității sale și a riscurilor potențiale de cancer.

Potrivit Financial Times, atacurile ucrainene au vizat cel puțin 16 dintre cele 38 de rafinării de petrol din Rusia începând cu august 2025, reducând exporturile rusești de motorină la cel mai scăzut nivel din 2020.