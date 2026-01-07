Rusia a trimis un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA a încercat să-l captureze în largul Venezuelei, relatează WSJ

Rusia a trimis un submarin și alte nave militare pentru a escorta un petrolier vechi și gol, care încerca să evite blocada SUA în apropierea Venezuelei, a raportat marți Wall Street Journal (WSJ), citând un oficial american, conform Reuters.

Petrolierul, cunoscut anterior sub numele de Bella 1, a evitat interceptarea de când Paza de Coastă a SUA a încercat să-l abordeze și să-l captureze în decembrie, în urma blocadei impuse de Washington asupra transporturilor de petrol sancționate către și dinspre Venezuela.

Rusia a cerut Statelor Unite să înceteze urmărirea navei, a relatat WSJ, citând trei alți oficiali americani.

Marți, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a declarat că monitorizează „cu îngrijorare” situația din jurul petrolierului.

Comandamentul Sud al SUA, care supraveghează activitățile militare din America Latină și Caraibe, a declarat marți într-o postare pe X că „rămâne pregătit să sprijine agențiile partenere ale guvernului SUA în combaterea navelor și actorilor sancționați care tranzitează această regiune”. Nu a menționat informația din WSJ sau submarinul rus.

Paza de Coastă a SUA a continuat să urmărească nava în Atlanticul de Est, unde acum navighează la aproximativ 300 de mile sud de Islanda, spre Marea Nordului, a adăugat WSJ, citând poziționarea AIS.

Tankerul și-a schimbat numele în Marinera și și-a transferat înregistrarea în Rusia, a scris WSJ.

Președintele SUA, Donald Trump, a decis marți să rafineze și să vândă până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean care rămăseseră blocați în Venezuela sub blocada SUA, un semn suplimentar că Washingtonul coordonează acțiunile cu guvernul venezuelean de la răpirea președintelui Nicolas Maduro într-un raid efectuat weekendul trecut.