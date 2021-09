România: Miniștrii USR PLUS și-au dat demisia din Guvern. Viceprim-ministru: „Așa nu se mai poate!”

Dan Barna și miniștrii USR PLUS au anunțat, luni seara, că demisionează din Guvern. „Am decis că nu putem merge mai deprate cu un premier care nu are un minim respect pentru adevăr”, a spus Dan Barna, scrie presa de peste Prut.

Viceprim-ministrul României, Dan Barna, a spus că el și colegii săi și-au semnat demisiile.

„În aceste zile care s-au scurs de la momentul în care am intrat în guvern, am arătat că se poate și altfel în această Românie. Nu se mai poate așa! Și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR PLUS. Florin Cîțu a dinamitat această Coaliției cu bună știință și cinism. Prin aceste demisii se deschide calea venirii în Parlament pentru un vot de încredere. Fie PNL acceptă că USR PLUS e un partener serios și responsabil și atunci mergem mai departe, fie PNL decide să funcționeze pe model USL, PSD este alături acolo de Florin Cîțu. În acest moment, miniștrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîțu. La nivel personal pot să-mi reproșez că am fost mult prea împăciuitor. Premierul Florin Cîțu și-a pierdut cinstea obrazului. În momentul de față, noi ne-am înaintat demisiile, sunt irevocabile, certe. Președintele Klaus Iohannis nu și-a exercitat până astăzi calitatea de mediator. Poate să arate României că este președintele de care avem nevoie cu toții”, a declarat viceprim-ministrul român Dan Barna.

Florin Cîțu și-a asumat împingerea din afara Coaliției a USR PLUS.

Premierul român Cîțu și-a anunțat colegii de la PNL, vineri seara, după ședința Coaliției, că, dacă miniștrii USR PLUS vor demisiona, dar partidul va rămâne la guvernare, el îi va demite din funcții pe toți cei numiți în posturi de secretar de stat, prefecți, șefi de agenții și companii.