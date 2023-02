Resursele energetice: subiect discutat la Bruxelles cu eurocomisarul pentru energie

Prim-ministra, Natalia Gavrilița s-a întâlnit la Bruxelles cu eurocomisarul pentru energie, Kadri Simson, informează reprezentanții Guvernului într-un comunicat luni, 6 ianuarie.

Identificarea instrumentelor financiare, inclusiv granturi pentru „avansarea mai multor proiecte care au trenat ani de zile: construcția liniei de înaltă tensiune Bălți-Suceava, creșterea cantităților de energie regenerabilă produsă în țară, dar și realizarea unui amplu program de eficiență energetică în clădirile publice și blocurile de locuit”, au fost câteva dintre subiectele abordate de prim-ministra Natalia Gavrilița, în timpul întrevederii cu eurocomisarul pentru energie, Kadri Simson.

„Având în vedere că R. Moldova are în continuare o intensitate energetică mare, iar sectorul rezidențial consumă circa jumătate din resursele energetice ale țării, este foarte importantă lansarea Fondului de eficiență energetică în sectorul rezidențial”, a declarat ea.



„Cu suportul UE și al altor parteneri externi, situația din domeniul energetic a fost stabilizată. Am asigurat populația cu resurse energetice pentru această iarnă și am început pregătirile pentru iarna viitoare. Nu doar am gestionat crize, ci și am făcut schimbări, iar Comunitatea energetică a recunoscut că R. Moldova a realizat, în ultimul an, cel mai mare progres între țările candidate.

R. Moldova continuă să facă reforme în domeniul energetic, să-și diversifice sursele de aprovizionare cu gaze naturale și energie electrică, dar are nevoie în continuare de suportul Uniunii Europene pentru a găsi alternative accesibile”, a declarat la Bruxelles, prim-ministra Natalia Gavrilița.