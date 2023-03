Reacția Kremlinului la decizia Curții Penale Internaționale care a emis mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin

„Rusia nu recunoaște jurisdicția Curții Penale Internaționale și consideră că deciziile sale sunt nule și neavenite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând emiterea unui mandat de arestare de către Curtea Penală Internațională pe numele liderului rus Vladimir Putin, relatează presa afiliată Kremlinului.

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis vineri, 17 martie, un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, acuzându-l că este responsabil pentru „crimele de război comise în Ucraina”.

Autoritățile de la Moscova au negat în mod repetat acuzațiile potrivit cărora armata rusă a comis atrocități în timpul invaziei ruse din Ucraina, informează Reuters.

CPI a emis mandatul de arestare pe numele lui Putin sub suspiciunea de deportare ilegală a copiilor și de transfer ilegal de persoane de pe teritoriul Ucrainei în Federația Rusă.

Separat, instanța a emis un mandat de arestare și pentru Maria Lvova-Belova, comisara rusă pentru drepturile copilului, pentru aceleași acuzații, potrivit sursei citate.

Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

