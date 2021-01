Putin, despre investigația lui Navalny: „Nimic din ceea ce este indicat acolo nu este proprietatea mea”

După ce opozantul rus Alexei Navalny și colegii săi au publicat marți, 19 ianuarie, o investigație despre averile lui Putin, luni, 25 ianuarie, în cadrul unei conferințe video cu studenții, liderul de la Kremlin a fost întrebat despre palatul din Ghelengik. Astfel, Putin susține că nimic din ceea ce este indicat în investigație nu se află în proprietatea sa, relatează Meduza.

„Nu am urmărit investigația, pur și simplu pentru că nu am avut timp liber pentru a vizualiza astfel de informații. Eu doar am răsfoit videoclipurile pe care mi le-au adus asistenții mei. Nimic din ceea ce este indicat acolo nu este proprietatea mea. Palatul nu-mi aparține mie și nici rudelor mele. Nu a aparținut niciodată”, a spus Putin.