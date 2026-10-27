LIVE TEXT A început un armistițiu local în orașul ucrainean Oleşki, ocupat de Rusia, pentru evacuarea civililor. Război în Ucraina, ziua 1707

UPDATE 17:51 Un armistițiu local a intrat în vigoare pe 27 octombrie în orașul Oleşki, din regiunea Herson, aflat sub ocupație rusă, pentru a permite evacuarea în siguranță a civililor și livrarea ajutorului umanitar. Informația a fost confirmată de oficiali ucraineni și ruși, potrivit publicației The Kyiv Independent.

Armistițiul a început la ora 3:00, ora Kievului (4:00, ora Moscovei), în zonele desemnate pentru desfășurarea misiunii umanitare, a anunțat ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubineț.

„În calitate de șef al echipei de negociere a Ucrainei, confirm că partea ucraineană își respectă angajamentele”, a declarat Lubineț. Acesta a precizat că acordurile au fost convenite în cadrul negocierilor cu Yana Lantratova, șefa echipei de negociere a Rusiei.

Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, a confirmat, la rândul său, începerea unui „armistițiu bilateral” în orașul Oleşki. Ulterior, David Arakhamia, liderul fracțiunii parlamentare a partidului prezidențial „Slujitorul Poporului”, a anunțat că armistițiul va dura până la 1 noiembrie.

Ministerul rus al Apărării a anunțat, de asemenea, că forțele ruse au încetat luptele în zonă în pregătirea misiunii umanitare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 27 octombrie că armata rusă va oferi informații despre detaliile operațiunii umanitare din Oleşki, potrivit agenției de presă de stat TASS.

Potrivit The Kyiv Independent, Oleşki se află sub ocupație rusă încă din primele zile ale invaziei la scară largă. Orașul este situat pe malul stâng al râului Nipru, vizavi de Herson, și a fost practic izolat de forțele ruse, care împiedică accesul ajutorului umanitar.

Locuitorii se confruntă cu lipsuri severe de alimente, apă și electricitate. Drumurile minate și atacurile constante cu drone fac evacuarea în siguranță extrem de dificilă, iar civilii care încearcă să părăsească orașul pe singurele căi de acces sunt frecvent vizați de drone.

Armistițiul a fost convenit cu medierea primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, potrivit informațiilor citate de publicația ucraineană.

UPDATE 17:05 Lansările de cărți planificate de editura și lanțul de librării ucrainene KSD, care urmau să înceapă în noiembrie, au fost amânate după ce Rusia a atacat depozitul companiei din Harkiv, a anunțat editura pe 27 octombrie, scrie The Kyiv Independent.

Anunțul coincide cu Ziua Scrierii și Limbii Ucrainene, o sărbătoare națională care celebrează limba ucraineană și moștenirea literară a țării.

„Norocul nu a fost de partea noastră”, a scris KSD .

KSD nu a evaluat încă amploarea totală a pagubelor aduse stocului său din depozit și a comunicat doar că niciun angajat nu a fost rănit în timpul atacului.

Perturbarea lansărilor planificate de KSD este cea mai recentă lovitură dată industriei de carte din Ucraina, care a suferit atacuri repetate din partea Rusiei asupra tipografiilor și depozitelor de la începutul războiului la scară largă.

Atacurile rusești au distrus peste 13 milioane de cărți vara trecută.

KSD a îndemnat persoanele care doresc să își arate sprijinul să cumpere cărți din magazinele lor sau să le comande online de pe site-ul lor, o tendință care a crescut de când atacurile rusești asupra industriei de carte s-au intensificat.

„Fiecare carte cumpărată, fiecare comandă plasată și fiecare alegere pe care o faceți reprezintă o contribuție semnificativă la demersul nostru comun și ne permite să continuăm să creăm, să publicăm și să împărtășim cu voi povești care vă inspiră și vă rămân în inimă”, a scris KSD.

UPDATE 16:30 În Kramatorsk, în urma atacurilor rusești, au izbucnit incendii într-un bloc cu nouă etaje și în case particulare, în care se aflau animale domestice. În timpul stingerii incendiului într-o zonă de case particulare, o dronă rusească a lovit o autospecială de stingere a incendiilor. Din fericire, niciun salvator nu a fost rănit.

În Sloviansk, în urma bombardamentelor, au luat foc case de locuit, depozite, anexe gospodărești și un camion.

Salvatorii au localizat toate focarele de incendiu. Din cauza situației dificile de securitate, intervențiile pentru stingerea incendiilor în toate locațiile au fost suspendate temporar.

UPDATE 14:00 Forțele ruse au lovit un obiectiv de infrastructură critică din Cernăuți, care a fost avariat.

Salvatorii, împreună cu reprezentanții altor servicii, au lichidat consecințele atacului. La fața locului au intervenit 41 de salvatori și 10 unități de tehnică ale Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 12:30 În raionul Harkiv au fost înregistrate trei lovituri ale dronelor rusești. În localitatea Vilsani, mai multe persoane au fost rănite. Au luat foc o bucătărie de vară, un garaj și clădirea unei întreprinderi private, pe o suprafață de 600 de metri pătrați. În Solonîțivka, au izbucnit incendii într-o clădire de producție și pe o suprafață cu iarbă uscată.

În Lozova, o dronă rusească a lovit piața locală, provocând incendierea chioșcurilor comerciale. În Izium, în urma unui atac, o clădire administrativă a fost parțial distrusă, iar elementele sale structurale au luat foc.

UPDATE 11:50 În raionul Koriukivka, din regiunea Cernihiv, atacurile rusești au provocat incendii în case de locuit și anexe gospodărești. Patru persoane au fost rănite, printre care un copil de 12 ani.

Alte două persoane au fost rănite în raionul Novhorod-Siverski. Acolo, în urma unui atac rusesc, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei gospodării private.

Salvatorii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au lichidat toate incendiile.

UPDATE 10:45 Pe parcursul nopții, forțele ruse au atacat de peste 40 de ori cinci raioane din regiunea Dnipropetrovsk.

În raionul Sinelnikove, trei persoane au fost rănite. Au izbucnit incendii într-un bloc de locuințe, la automobile, în case particulare și în anexe gospodărești.

În raioanele Nikopol și Pavlohrad au luat foc case din sectorul privat.

În orașul Dnipro și în raionul Kamianske au fost avariate infrastructuri și a izbucnit un incendiu.

Pompierii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 9:50 O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Kievului.

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, în raionul Obolon au izbucnit două incendii în clădiri nerezidențiale. Pompierii au lichidat incendiile. Sunt raportate două persoane rănite.

În seara zilei de 26 octombrie, în raionul Desneanski, au fost avariate o clădire universitară, cămine studențești, blocuri de locuit și trei automobile. De asemenea, o clădire nerezidențială a fost parțial distrusă. În urma atacurilor, o persoană a murit, iar alte 13 au fost rănite.

UPDATE 9:10 În noaptea de 27 octombrie, forțele ruse au atacat cu rachete balistice Iskander-M/S-400, lansate din regiunea Breansk a Federației Ruse, și cu 280 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-momeală de tip „Parodia”, din direcțiile Oriol, Millerovo, Kursk, Șatalovo și Primorsko-Ahtarsk din Rusia, din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și din Crimeea ocupată – localitatea Gvardiiske.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 257 de ținte: două rachete balistice Iskander-M/S-400 și 255 de drone inamice de tip Shahed (dintre care 56 cu propulsie reactivă), Gerbera și drone de alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian inamice în 25 de locații, precum și căderi de resturi ale țintelor doborâte în 16 locații.

UPDATE 8:15 O persoană a murit, iar alte 10 au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Kievului, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Desneanski, rușii au lovit teritoriul unei instituții de învățământ. Au fost avariate clădirile unui corp al uneia dintre universități, căminele studențești și casele de locuit din apropiere. De asemenea, un autoturism a fost lovit în apropierea uneia dintre stațiile de metrou. Potrivit informațiilor disponibile, cel puțin 10 persoane au fost rănite la mai multe adrese.

În raionul Nipru, o clădire cu trei etaje a fost distrusă, cu destinație nerezidențială și a fost descoperit cadavrul unei persoane.