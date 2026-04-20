PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu anunță pașii următori: „Dacă Bolojan nu demisionează, PSD își retrage miniștrii”

Partidul Social Democrat (PSD) din România a decis luni, 20 aprilie, prin votul liderilor, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, a început la ora 17:00, iar liderii PSD în fruntea cu Sorin Grindeanu, au susținut discursuri în care au arătat rezultatele care s-ar datora PSD la guvernare și l-au acuzat pe premierul Bolojan de blocaj și de luarea măsurilor de austeritate în mod unilateral, scrie G4Media.

Întrebarea de la referendumul PSD a fost: „Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”. 97,7% dintre cei prezenți au votat DA.

Reuniunea PSD s-a încheiat însă fără adoptarea unei rezoluții sau altui document în care să fie consemnată decizia partidului și mandatul pe care îl are conducerea formațiunii pentru pașii următori.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat la Antena 1 că următorul pas după ce PSD i-a retras cu un vot de peste 97% încrederea premierului Ilie Bolojan este plecarea miniștrilor din Guvern, în cazul în care șeful executivului nu demisionează.

„E un vot care ne obligă și de care trebuie să ținem cont. PSD spune într-o manieră care nu lasă loc de interpretări că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Nu aștept miracole de la Cotroceni. Mă gândesc că în zilele următoare vor exista consultări, nemaiexistând o majoritate care să susțină Guvernul. Mă aștept ca urmare a acestor consultări să se degaje o soluție. Dacă Ilie Bolojan înțelege, se poate rezolva foarte scurt această criză, se poate păstra procolul coaliției de guvernare și se poate merge înainte. PSD nu va susține un guvern minoritar, ceea ce ne dorim este să facem parte dintr-o coaliție pro-europeană. Dacă acest lucru nu e posibil, PSD va trece în opoziție”, a declarat Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară la B1 TV că, dacă miniștrii PSD demisionează din guvern, îi va înlocui interimar cu miniștri deja existenți.

Nemulţumirile social-democraţilor faţă de premier vizează măsurile de austeritate şi lipsa unui dialog real în coaliţia de guvernare. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că ţara a devenit neguvernabilă, iar Guvernul nu mai funcționează.