Nicușor Dan, despre criza politică din România: „Probabil vom intra în turbulențe politice”. PSD decide luni dacă îşi menţine sau nu sprijinul pentru Bolojan

Președintele român Nicușor Dan a vorbit despre criza politică actuală. Liderul de la București a declarat că „probabil vom intra în turbulențe politice”, însă a asigurat că România își va îndeplini obligațiile din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență, n.r.), pentru a absorbi fondurile europene, scrie Biziday.

De asemenea, Dan a spus că România își va continua traiectoria financiară. „Probabil că vom intra în turbulențe politice, însă există consens pe PNRR, cele 4 partide occidentale, minoritățile, avem consens că toate actele normative pentru PNRR sunt îndeplinite astfel încât România să primească banii. Există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și își va păstra traiectoria financiară”, a declarat șeful statului român.

Nicușor Dan a mai spus că pentru moment nu s-a găsit o formulă pentru continuarea guvernării pro-occidentale: „Mai departe, eu sper să găsim o formulă să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România. Dacă avem două partide fără de care nu se poate forma o majoritate, și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment NU este o formulă”.

Întrebat dacă va numi miniștri tehnocrați, în cazul în care premierul Ilie Bolojan îi va propune, președintele român a răspuns că nu e momentul să intrăm în scenarii: „Să nu anticipăm. Se vor întâmplă niște lucruri în această seară. Probabil că vom intră în turbulențe. În această situație, vom avea una-două-trei runde de consultări. Legat de domnul Bolojan, este o tensiune socială, încerc să îmi păstrez rolul de mediator, pentru a putea discuta cu ambele părți din societate”.

Președintele Nicușor Dan a accentuat că tensiunile politice există demult, însă pe chestiunile importante, în pofida tensiunilor, a fost o coerență. „În sfera de decizie există Guvernul și Parlamentul. În acest moment, problema este la Parlament și la o majoritate parlamentară, estimăm că va fi. Îndemnul meu este la calm, echilibru, luciditate pentru toate părțile implicate pentru a găsi o soluție. Încerc să transmit că există neînțelegeri politice, dar pe chestiunile importante există consens”, a mai spus el.

Partidul Social Democrat (PSD) decide astăzi, 20 aprilie, prin votul liderilor dacă îşi menţine sau nu sprijinul politic pentru premierul român Ilie Bolojan. Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, are loc la Palatul Parlamentului de la ora 17:00, conform G4Media.