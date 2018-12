Proteste de amploare la Paris: Cel puțin 133 de persoane au fost rănite și 412 arestate

Președintele francez Emmanuel Macron va organiza o reuniune de criză duminică, 2 decembrie, în legătură cu protestele antiguvernamentale de la Paris, care s-au soldat cu rănirea a 133 de persoane, transmite AFP.

Macron revine la Paris astăzi, 2 decembrie, de după ce a participat la summit-ul G20 din Argentina. Președintele francez se va întâlni cu premierul, ministrul de interne și oficialii serviciului de securitate de la palatul prezidențial.

Ultimele cifre ale serviciului de poliție de la Paris arătat că 412 persoane au fost arestate sâmbătă, 1 decembrie, în timpul celor mai grave ciocniri din ultimii ani în capitală. În total 133 de persoane au fost rănite, inclusiv 23 de membri ai forțelor de securitate.

„Nu voi accepta niciodată violența”, a declarat Macron într-o conferință de presă la Buenos Aires, înainte de a pleca acasă. „Nici o cauză nu justifică faptul că autoritățile sunt atacate, că zeci de afaceri sunt jefuite, că trecătorii sau jurnaliștii sunt amenințați sau că Arrcul de Triumf este vandalizat”, a declarat Macron.

Protestatari violenţi au vandalizat, sâmbătă seară, Arcul de Triumf din Paris, monument datând din anul 1836. Edificiul a suferit daune atât în exterior, cât şi în interior. Indivizii violenţi au reuşit să ajungă până în partea superioară a monumentului, vandalizând mobilier şi sculpturi de valoare. Philippe Bélaval, preşedintele Centrului francez al Monumentelor naţionale, a confirmat că Arcul de Triumf a fost vandalizat.

Ciocnirile violente de la Paris s-au soldat după ce mii de oameni au ieșit în stradă să protesteze din nou faţă de scumpirea carburanţilor. Valul de proteste ale „Vestelor Galbene”, aşa cum se numeşte mişcarea, s-a declanșat în Franţa pe 17 noiembrie. Sâmbăta trecută, la manifestații au participat peste 100 mii de persoane. Protestatarii sunt furioşi pe introducerea unei noi taxe pentru carburanţi. Iar de la 1 ianuarie 2019 ar urma să intre în vigoare o nouă majorare.

În faţa valurilor de nemulţumiri, guvernul de la Paris a anunţat că nu are de gând să dea înapoi.

Individuals attacked #Macron‘s CRS regime police bus at Place de l’Etoile in #Paris. People resist nationwide against higher taxes and police brutality#YellowVests #France #ChampsElysees #GiletsJaunes #resistance #1erDecembrepic.twitter.com/CBAdFipbmK

— The Hawks (@TheHawksOps) December 1, 2018