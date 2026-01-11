Primele declarații ale lui Nicolás Maduro din închisoarea americană

„Ne descurcăm bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolás Maduro din celula sa din închisoarea din Statele Unite, conform spuselor fiului său într-un videoclip publicat sâmbătă, 10 ianuarie, de partidul de guvernământ din Venezuela, potrivit, potrivit Le Figaro.

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, acuzați de „conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea de mitraliere și dispozitive distructive îndreptate împotriva Statelor Unite”, care au pledat nevinovați când au apărut în fața sistemului judiciar american luni, 5 ianuarie, sunt încarcerați în Statele Unite, urmând o nouă audiere în martie.

„Ne descurcăm bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolás Maduro din celula sa din închisoarea, conform spuselor fiului său. „Nu fiți triști”, le-a cerut el, de asemenea, avocaților săi să transmită, a adăugat Nicolas Maduro Guerra.

De asemenea, televiziunea publică din Venezuela a difuzat imagini de la o vizită a președintei interimare Delcy Rodríguez la un târg agricol din Petare, un cartier emblematic al capitalei Caracas, unde a avut loc și o mică manifestație în sprijinul lui Nicolás Maduro.

„Nu ne vom odihni nici măcar un minut până când nu vom recupera președintele”, a declarat Rodríguez. „Îl vom salva, bineînțeles că da.”

Sâmbătă, 10 ianuarie, Departamentul de Stat al SUA a îndemnat toți cetățenii să nu călătorească în Venezuela și pe cei care sunt deja acolo să „părăsească țara imediat” din cauza unei situații de securitate „instabile”.

În noaptea de 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia forțele speciale americane l-au capturat și l-au scos din țară pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores.

Sâmbătă, 3 ianuarie, vicepreședinta Venezuelei Delcy Rodríguez s-a adresat națiunii la televiziunea de stat a Venezuelei, declarând că Nicolás Maduro rămâne singurul președinte legitim al țării. Rodríguez a condamnat „agresiunea armată a Statelor Unite” împotriva Venezuelei, adăugând că guvernul în funcție este pregătit să apere poporul țării.

În urma atacului SUA asupra Venezuelei, au murit cel puțin 40 de persoane.