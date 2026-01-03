Ce acuzații i se aduc președintelui Venezuelei și soției sale: procurorul general al SUA oferă detalii

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în Districtul Sudic al statului New York. Cei doi sunt acuzați de „conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea de mitraliere și dispozitive distructive îndreptate împotriva Statelor Unite”.

O declarație în acest sens a fost făcută sâmbătă, 3 ianuarie, de către procurora generală a Statelor Unite, Pamela Bondi, după ce Maduro a fost capturat de trupele speciale ale SUA.

„Cei doi vor fi aduși în curând în fața justiției americane. În numele întregului Departament al Justiției al SUA, doresc să îi mulțumesc președintelui Trump pentru curajul de a cere tragerea la răspundere în numele poporului american și să adresez mulțumiri deosebite militarilor noștri curajoși, care au dus la îndeplinire o misiune remarcabilă și de mare succes pentru capturarea celor doi presupuși traficanți internaționali de droguri”, a scris Pamela Bondi pe platforma X.

Tensiuni între SUA și Venezuela

Sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone relatează agenția britanică de știri Reuters.

Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al Venezuelei, ceea ce l-a determinat pe președintele Nicolas Maduro să declare stare de urgență națională și să mobilizeze forțele de apărare. Explozii, aeronave și coloane de fum negru au putut fi observate în întreaga capitală, începând în jurul orei locale 02:00. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore.

Ulterior, liderul american Donald Trump a declarat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, a fost capturat și evacuat din țară, afirmând că Statele Unite au efectuat „cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei”.

Ministerul rus de Externe a emis un comunicat în care condamnă „actul de agresiune armat comis de SUA împotriva Venezuelei”, susținând că „pretextele invocate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate”. Reprezentanții instituției afirmă că susțin „declarația autorităților venezuelene și a conducerii țărilor din America Latină privind convocarea imediată a unei sesiuni a Consiliului de Securitate al ONU”.