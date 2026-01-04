În spatele „operațiunii speciale” din Venezuela, soldată cu capturarea lui Maduro: detalii despre organizarea atacului și numărul victimelor

În urma atacului SUA asupra Venezuelei, au murit cel puțin 40 de persoane. Despre asta scrie The New York Times, citând un oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului. Publicația vine și cu alte detalii despre pregătirea și desfășurarea atacului.

În august, o echipă clandestină de ofițeri CIA s-a infiltrat în Venezuela cu scopul de a culege informații despre Nicolás Maduro, președintele țării, pe care administrația Trump îl etichetase drept narcoterorist.

Echipa CIA s-a deplasat în Caracas, rămânând nedetectată timp de luni de zile cât a fost în țară. Informațiile culese despre mișcările zilnice ale liderului venezuelean – combinate cu o sursă umană apropiată de Maduro și o flotă de drone invizibile care zburau în secret deasupra – au permis agenției să cartografieze detalii minuțioase despre rutina lui.

Aceste informații au fost esențiale pentru operațiunea militară care a urmat, un raid înainte de răsăritul soarelui, sâmbătă, efectuat de comando-urile de elită ale Armatei Delta Force, cea mai riscantă operațiune militară americană de acest gen de când membrii echipei SEAL 6 a Marinei l-au ucis pe Osama bin Laden într-o casă conspirativă din Pakistan, în 2011.

Potrivit reprezentanților Pentagonului, în misiune au fost implicate peste 150 de avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare și bombardiere. Pentru atac, acestea au decolat de la 20 de baze militare și nave ale Marinei SUA.

Operațiunea, denumită „Absolute Determination”, a început cu un atac cibernetic, în urma căruia o mare parte din Caracas a rămas fără electricitate. Acest lucru a permis avioanelor să se apropie în mod discret de oraș.

Aviația a lansat o serie de lovituri asupra orașului. Un reprezentant al administrației SUA a declarat că au fost scoase din funcțiune în principal instalațiile radar și turnurile de transmisie radio.

Operațiunea de capturare a fost repetată într-o copie exactă a reședinței lui Maduro, construită în Kentucky.

Donald Trump a declarat că niciun soldat american nu a murit în timpul operațiunii din Venezuela.

Tensiuni între SUA și Venezuela

În noaptea de 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia forțele speciale americane l-au capturat și l-au scos din țară pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores. Aceștia vor fi judecați la New York, fiind acuzați de conspirație în scopul „narco-terorismului”, import de cocaină, precum și de deținere de arme și dispozitive explozive cu scopul de a fi folosite împotriva Statelor Unite.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor conduce Venezuela până la transferul legal al puterii în țară.

Sâmbătă, 3 ianuarie, vicepreședinta Venezuelei Delcy Rodríguez s-a adresat națiunii la televiziunea de stat a Venezuelei, declarând că Nicolás Maduro rămâne singurul președinte legitim al țării. Rodríguez a condamnat „agresiunea armată a Statelor Unite” împotriva Venezuelei, adăugând că guvernul în funcție este pregătit să apere poporul țării.

Potrivit agenției de știri Reuters, Delcy Rodriguez se află în Federația Rusă.

Curtea Supremă a țării a decis că vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, trebuie să îndeplinească atribuțiile de șef al statului în absența lui Nicolás Maduro.