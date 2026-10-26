Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, recunoaște înfrângerea în alegerile parlamentare în fața mișcării conduse de studenți

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare anticipate desfășurate duminică, afirmând că lista electorală susținută de studenți ar urma să obțină între 135 și 140 de mandate, în timp ce formațiunea sa ar urma să aibă 105 mandate, scrie Reuters.

„Încă nu avem rezultate finale, dar, pe baza unui eșantion, este clar că am pierdut aceste alegeri. Lista studenților a câștigat. Ei vor avea între 135 și 140 de mandate, iar noi vom avea 105. Nimeni altcineva nu a intrat în Parlament”, a declarat Vučić.

Reuters scrie că alegerile anticipate au fost convocate de Vučić în septembrie și au avut loc pe fondul protestelor conduse de studenți, care durează de aproape doi ani. Manifestațiile au fost declanșate de nemulțumirile legate de corupție și de tendințele autoritare ale puterii, după prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad, în 2024, în urma căreia au murit 16 persoane.

De atunci, mișcarea studențească a câștigat un sprijin larg în societate, devenind principala provocare electorală pentru Vučić de când acesta a devenit prim-ministru, în 2014, și ulterior președinte, în 2017, notează sursa citată.