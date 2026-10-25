O serie de servicii publice digitale rămân temporar indisponibile în urma unor atacuri cibernetice repetate

Mai multe servicii publice digitale pentru cetățeni și antreprenori inclusiv depunerea și emiterea actelor permisive, rămân temporar deconectate ca măsură de securitate necesară pentru investigarea incidentelor cibernetice recente, verificarea infrastructurii guvernamentale și restabilirea treptată a serviciilor, potrivit Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Agenției pentru Securitate Cibernetică (ASC) și Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC).

Circa 15 specialiști ale celor trei instituții continuă verificarea și securizarea sistemelor, astfel încât serviciile să poată fi reluate fără a expune datele cetățenilor sau ale companiilor unor riscuri suplimentare. Echipele au lucrat fără întrerupere, inclusiv în perioada 23 – 25 octombrie.

„Noaptea trecută, în jurul orei 02:00, specialiștii au identificat și blocat o nouă tentativă de accesare forțată a unui număr de servicii publice guvernamentale.

În contextul reluării activității instituțiilor și al creșterii numărului de solicitări online începând de luni, 26 octombrie, rugăm cetățenii și companiile să manifeste înțelegere față de indisponibilitatea temporară a unor servicii. Suntem conștienți de dificultățile pe care această situație le poate crea, însă protejarea datelor și prevenirea unor noi atacuri sunt prioritare”, transmite STISC.

Totodată, STISC reamintește cetățenilor să fie vigilenți la tentativele de fraudă prin apeluri telefonice, SMS-uri sau e-mailuri. Escrocii pot pretinde că reprezintă instituții publice sau bănci și pot utiliza numele, prenumele sau IDNP-ul unei persoane pentru a-i câștiga încrederea.

„Nu comunicați parole, coduri de autentificare sau date bancare, nu accesați linkuri suspecte și nu autorizați operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute”, îndeamnă Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Pe 24 octombrie, STISC anunța despre producerea unui atac cibernetic care a vizat mai multe servicii publice digitale din R. Moldova, stopat pe 23 octombrie, după ce autoritățile au înregistrat circa 11 milioane de solicitări de accesare, care ar fi urmărit obținerea neautorizată a datelor cu caracter personal.