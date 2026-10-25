Raportul celor 100 de zile de activitate ale Guvernului Tofan va fi prezentat în noiembrie

Guvernul condus de Vasile Tofan urmează să prezinte raportul celor 100 de zile de activitate pe 5 noiembrie 2026. Anunțul a fost făcut de premier în podcastul „Raport”, pe canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu.

Cabinetul de miniștri, condus de prim-ministrul Vasile Tofan a depus jurământul pe 22 iulie, la sediul Președinției, după ce pe 21 iulie a primit votul de încredere din partea Parlamentului.

La trei luni distanță, premierul anunță că raportul de activitate pentru primele 100 de zile ale Guvernului va fi prezentat joi, 5 noiembrie, după anunțarea raportului Comisiei Europene privind extinderea UE, pe 4 noiembrie.

„Da, vom avea un raport. Mi se pare corect să raportăm moldovenilor care ne-au încredințat această funcție. Nu am mai spus-o public până acum, data pe care am hotărât-o este 5 noiembrie. Vă spun logica: pentru că 100 de zile se împinesc la finalul lunii octombrie, dar vrem să o facem pe 5 noiembrie, pentru că pe 4 noiembrie va fi anunțat raportul Comisiei Europene pe extindere. Va fi un raport foarte important pentru noi, pentru că ne va da nota pentru tot ce am făcut în acest an. Ni s-a părut important întâi să avem raportul pe 4, apoi să raportăm activitatea pe 5, pentru că totuși integrarea în Uniunea Europeană e o livrabilă foarte importantă a acestui guvern”, a spus Vasile Tofan.

Primele 100 de zile și principalele priorități

Conform programului de guvernare prezentat anterior de premierul Vasile Tofan în Parlament, „​​primele 100 de zile trebuie să readucă încrederea economică, prin limitarea controalelor excesive, adoptarea politicii fiscale pentru 2027, lansarea inventarului barierelor administrative și modificarea cadrului juridic în scopul reducerii poverii asupra antreprenorilor și aprobarea portofoliului de proiecte industriale și logistice prioritare.”

Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate „Economie europeană, stat eficient”. 53 de deputați au votat pentru, în timp ce un deputat a votat împotrivă, iar 37 s-au abținut.

Programul este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, valorificarea aderării la Uniunea Europeană pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.