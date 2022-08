Președintele american Joe Biden a anunțat despre eliminarea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat luni, 1 august, în direct la televiziune, despre moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri. El a fost ucis în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, 30 – 31 iulie, în Afganistan, în urma unei lovituri cu drona.

Potrivit președintelui american, prin această lovitură „s-a făcut dreptate şi acest lider terorist nu mai este”.

Zawahiri a fost unul dintre cei mai căutaţi terorişti din lume, iar Statele Unite au promis 25 de milioane de dolari pentru orice informaţie care permitea să fie găsit. El a preluat conducerea nebuloasei jihadiste în 2011, după moartea lui Osama bin Laden, ucis de un comando american în Pakistan, scrie Agerpres.

De negăsit de mai bine de zece ani, el era considerat unul dintre creierele atentatelor de la 11 septembrie care au făcut aproape 3 000 de morţi în Statele Unite.

Moartea sa va permite familiilor victimelor ucise la 11 septembrie 2001 în turnurile gemene ale World Trade Center, din New York, şi la sediul Pentagonului, lângă Washington, „să întoarcă pagina”, a declarat preşedintele democrat.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.



Justice has been delivered.