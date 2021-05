Președinta Comisiei Europene, despre deturnarea avionului în Belarus și arestarea ex-editorului canalului de Telegram Nexta: „Este un atac asupra democrației”

„Deturnarea avionului Ryanair de către regimul din Belarus este un atac asupra democrației”. Declarația aparține președintei Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, care susține că ex-editorul canalului de Telegram „Nexta” Roman Protasevici și prietena sa, Sofia Sapega, trebuie eliberați imediat.

The hijacking of the Ryanair plane by the Belarus regime is an attack on democracy.



An attack on freedom of expression.



An attack on European sovereignty.



Roman Pratasevich & Sofia Sapega must be released immediately. pic.twitter.com/r2rxBSnzer