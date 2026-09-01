Premierul Indiei i-a cerut lui Putin să încheie războiul din Ucraina „de dragul omenirii”

Premierul indian Narendra Modi i-a spus dictatorului rus Vladimir Putin că războiul din Ucraina trebuie să se încheie „de dragul omenirii” și că New Delhi va susține orice efort de pace menit să pună capăt războiului, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Modi, care a făcut aceste declarații la începutul discuțiilor cu Putin, în capitala Kârgâzstanului, Bișkek, l-a numit pe Putin „prietenul meu” și a salutat aprofundarea relațiilor economice dintre cele două țări, despre care a spus că sunt ghidate de necesitatea de a pune pe primul loc interesele ambelor națiuni.

India, alături de China, este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, ceea ce a ajutat Moscova să-și refacă bugetul după ce a trimis zeci de mii de militari în Ucraina, în 2022, și a fost vizată de sancțiuni occidentale.

„După cum știți, India susține toate eforturile de pace în acest sens și vom continua să facem acest lucru și în viitor”, i-a spus Modi lui Putin, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai.

„Cu fiecare zi în care războiul continuă, omenirea face, de fapt, un pas înapoi, în timp ce fiecare pas către pace oferă întregii omeniri o speranță reală pentru pace. Trebuie să trecem de la un război fără sfârșit la încheierea războiului, la încetarea ostilităților. Trebuie să ne îndreptăm în această direcție”, a declarat Modi, care a spus anterior că își dorește o soluționare pașnică a războiului din Ucraina.

„Vă mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru. Avansăm pe această cale”, i-a răspuns Putin, potrivit presei controlate de Kremlin.

Kremlinul , care a declarat în repetate rânduri că Rusia este pregătită să pună capăt războiului doar în condițiile sale, cerință respinsă de Ucraina drept inacceptabilă și echivalentă cu o capitulare, a anunțat, după discuții, că Putin l-a informat pe Modi despre evoluția așa-numitei „operațiuni militare speciale”, termenul folosit de Rusia pentru războiul din Ucraina.