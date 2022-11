Polonia a fost lovită de două rachete: Doi oameni au murit. Premierul țării convoacă o ședință de urgență a Comitetului de Securitate Națională

Două rachete au căzut marți, 15 noiembrie, în Polonia. Presa poloneză relatează că două persoane au murit. Un înalt oficial al serviciilor secrete americane a declarat, citat de AP, că rachetele care au intrat în Polonia, membru NATO, sunt rusești.

În seara zilei de marți, 15 noiembrie, premierul Poloniei convoacă o ședință de urgență a Comitetului de Securitate Națională, potrivit presei poloneze. Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Piotr Mueller, nu a confirmat informația, dar a spus că liderii de vârf a țării au o întrevedere de urgență din cauza unei „situații de criză”.

Presa poloneză a informat că două persoane au murit marți după-amiază după ce un proiectil a lovit o întreprindere agricolă din Przewodów, un sat polonez de lângă granița cu Ucraina. Publicația Onet a scris mai devreme că este posibil ca apărarea ucraineană să fi doborât racheta și să-i fi schimbat traiectoria sau rușii să fi introdus greșit datele, ceea ce a făcut ca racheta să lovească teritoriul polonez.

BREAKING: Senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing 2 people – AP

EXPLOSIONS IN POLAND

– Przewodów, village near Ukraine

– Explosions hit farm in rural area

– 2 people died at the scene

– Possibly caused by missiles

– Government calls emergency meeting

– Poland is a NATO member state

– No word yet from the government