Oficialii ai SUA vin cu noi informații în cazul atacului asupra gazoductelor Nord Stream din luna septembrie a anului trecut. Aceștia sugerează că de vină ar fi un grup pro-Ucraina, compus probabil din ucraineni sau ruși, dar nu există concluzii ferme, a raportat marți New York Times.

Oficialii au spus că nu au nicio dovadă că președintele Volodymyr Zelensky al Ucrainei sau locotenenții săi de top au fost implicați în operațiune sau că făptașii ar fi acționat la îndrumarea vreunui oficial al guvernului ucrainean.

Atacul asupra conductelor de gaze naturale, care leagă Rusia de Europa de Vest, a alimentat speculațiile publice cu privire la cine era de vină.

Ucraina și aliații săi au fost văzuți de unii oficiali ca având cel mai logic motiv de a ataca conductele. Ei s-au opus proiectului de ani de zile, numindu-l o amenințare pentru securitatea națională. Oficialii guvernului ucrainean și ai serviciilor de informații militare spun, pe de altă parte, că nu au avut niciun rol în atac și nu știu cine l-a comis.

După publicarea informațiilor, Mykhailo Podolyak, consilierul principal al lui Volodymyr Zelensky, a venit cu o reacție. Acesta a scris într-o postare pe Twitter că Ucraina „nu are nimic de-a face cu accidentul de la Marea Baltică”. El a adăugat că nu are informații despre „grupurile de sabotaj” pro-ucrainene.

Although I enjoy collecting amusing conspiracy theories about 🇺🇦 government, I have to say: 🇺🇦 has nothing to do with the Baltic Sea mishap and has no information about „pro-🇺🇦 sabotage groups”. What happened to the Nord Stream pipelines? „They sank,” as they say in RF itself…