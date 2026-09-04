Mai multe țări europene discută despre ideea înființării unor centre de deportare pentru migranți în afara UE. Germania insistă asupra proiectului de mai multă vreme

Mai multe țări europene discută astăzi, 4 septembrie, la Copenhaga, ideea înființării unor centre de deportare pentru migranți în afara UE, a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne german, scrie Copenhagen Post.

Guvernele Austriei, Danemarcei, Germaniei, Greciei și Olandei intenționează să creeze așa-numite centre de returnare în țări terțe, nemembre ale Uniunii, și au început deja dialoguri cu posibile state partenere, a afirmat sursa citată.

Reuniunea este găzduită de ministrul danez pentru imigrație și integrare, Morten Bodskov. Conform executivului de la Copenhaga, dialogul se va concentra asupra pașilor concreți către un acord cu o țară parteneră. Partea daneză a precizat că Comisia Europeană participă la întâlniri în calitate de observator.

Sursa citată scrie că în centrele de deportare ar urma să fie închiși migranți cărora li se impune obligația de a părăsi state membre ale UE, însă nu pot fi returnați în țările lor de origine, de exemplu în caz că acestea refuză să îi primească. Publicația notează că Germania insistă asupra proiectului de mai multă vreme, alături de statele implicate în grupul de lucru. Ministrul de interne german Alexander Dobrindt a afirmat recent că se vor încheia chiar anul acesta acorduri concrete cu țări din afara UE.

Despre centrele de returnare se discută de câțiva ani, iar subiectul este în continuare puternic controversat, menționează dpa. Organizația pentru drepturile omului Amnesti International este îngrijorată de posibile încălcări ale drepturilor respective în centrele de deportare și avertizează că nu trebuie încheiate acorduri cu țări instabile politic, unde există conflicte.