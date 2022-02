LIVE TEXT/ Ziua a treia de război în Ucraina. Forțele ucrainene au distrus un DRG rusesc

Ziua a treia de război în Ucraina a început cu lupte grele pe străzile Kievului. O clădire dintr-o zonă rezidențială din Kiev a fost lovită de un obuz rusesc. Militarii ucraineni și civilii opun rezistență ocupanților ruși. Președintele Ucrainei a declarat că acum este momentul decisiv pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Președintele rus Vladimir Putin și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au fost incluși pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. LIVE TEXT:

UPDATE 22:27 Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovenia, România și Bulgaria și-au închis spațiul aerian pentru companiile din Rusia.

UPDATE 22:16 Forţele ruse au acum în Ucraina „zeci de mii” de militari, potrivit unui înalt oficial al Departamentului Apărării din SUA, citat sâmbătă de dpa și de agerpres.ro.

Ruşii au în prezent „peste 50% din forţele lor de luptă comasate pe teritoriul ucrainean”, a menţionat într-un briefing pentru jurnalişti oficialul de la Pentagon al cărui nume nu este menţionat.

UPDATE 22:15 Forțele ucrainene au recuperat orașul Sumî. În prezent, armata rusă continuă să atace mai multe orașe importante – Harkov, Herson. Declarațiile au fost făcute de Oleksiy Arestovich, consilierul președintelui Volodimir Zelensky, în cadrul unui briefing de presă, transmite novosti.dn.ua.

UPDATE 22:11 Poliția de la Kiev raportează că un DRG ( Grup de sabotaj și recunoaștere) rus a fost distrus la Kiev, transmite NEXTA.

UPDATE 21:32 A fost deschisă o linie telefonică pentru rudele soldaților ruși care au murit sau au fost luați prizonieri în timpul ofensivei asupra Ucrainei. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării al Ucrainei, Oleksiy Reznikov. Detalii aici.

UPDATE 21:31 Astăzi, Dmytro Kuleba, ministrul de Externe al Ucrainei, a adresat un mesaj emoționant persoanelor apropiate ostașilor ruși, trimiși să lupte în Ucraina. „Mame, soții, fiice ale soldaților ruși! Chemați-vă oamenii acasă. Ei au venit într-o țară străină pentru a ucide oameni nevinovați, pentru a ne distruge casele. Puterea din țara ta minte. Oamenii din Ucraina îi întâlnesc cu arme, nu cu flori. Cere autorităților oprirea războiului de cucerire, salvează-i pe cei dragi!”. Detalii aici.

Mesajul ministrului de Extrene a fost urmat de numeroase sugestii din partea internauților. Lena Lebedeva-Hooft, bioloagă de origine rusă, scrie pe twitter.com un mesaj de răspuns ministrului de Externe al Ucrainei: „Cu siguranță adunați nume undeva – prizonieri cunoscuți/răniți/uciși. Poate că îi va trezi pe cei încăpățânați și cineva se va preda. Victorie pentru Ucraina. Îmi pare rău că totul este așa”.

UPDATE 21:20 Trupele ruseşti se apropie de centrala nucleară de la Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a declarat sâmbătă Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, transmite Reuters. Acesta mai susţinut că trupele ruse şi-ar fi îndreptat rachetele către acel sit. Trupele ruse au capturat încă de la începutul ofensivei asupra Ucrainei, începută joi, fosta centrală nucleară de la Cernobâl, la circa 100 de kilometri nord de capitala Kiev, scrie Digi 24.

UPDATE 20:45 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucraineni anunță pe contul oficial de Twitter că soldații ucraineni au capturat mai multe tancuri rusești, lângă orașul Cernihiv. Totodată, autoritățile ucrainene anunță că soldații ruși abandonează masiv echipamentele militare. Detalii aici.

UPDATE 20:43 Grecia a anunţat sâmbătă că şase civili din minoritatea greacă au fost ucişi şi alţi şase răniţi în urma bombardamentelor ruseşti în apropiere de Mariupol, în Ucraina, şi că l-a convocat, pentru ziua de luni, pe ambasadorul Rusiei la Ministerul de Externe, informează AFP şi Reuters, citate de agerpres.ro.

UPDATE 20:42 Inițiativa cetățenească pentru aderarea Finlandei la NATO a depășit pragul de 50.000 de semnături și a fost înaintată Parlamentului spre examinare, scrie NEXTA.

⚡️The Citizens' Initiative for Finland's Membership in #NATO has passed the necessary threshold of 50,000 signatures and has been submitted to parliament for consideration.

UPDATE 20:06 Se aud împușcături la Kiev, raportează NEXTA.

UPDATE 19:52 Germania a permis Țărilor de Jos să furnizeze Ucrainei 400 de lansatoare de grenade. Până astăzi, 26 februarie, Germania nu a permis ca armele letale, pe care le controla, să fie transportate într-o zonă de conflict.

„Schimbarea poziției Berlinului vine în contextul în care numeroși aliați occidentali se mobilizează pentru a trimite Ucrainei mai multe arme, muniție și chiar sisteme de apărare antiaeriană, în timp ce forțele ruse atacă marile orașe ucrainene.” Informează Politico.eu, citând doi oficiali UE.

UPDATE 19:51 Pentru a respinge un posibil atac rusesc de amploare asupra capitalei ucrainene Kiev, autorităţile spun că au distribuit numeroase arme locuitorilor, informează DPA, citată de agerpres.ro.

În total, au fost distribuite 25.000 de arme automate şi 10 milioane de cartuşe, a declarat ministrul de interne Denis Monastîrski într-o înregistrare video difuzată sâmbătă după amiază. Ministrul a mai precizat că au fost distribuite și arme antitanc.

UPDATE 19:14 Militarii ruși au tras focuri într-un autobuz cu oameni. Ofensiva a avut loc în cel de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov. În urma atacului, o persoană a murit, iar alte 14 sunt rănite. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale de Stat Harkov, Oleg Sinegubov, scrie presa ucraineană.

UPDATE 18:56 58 de tiruri, încărcate cu produse și mărfuri, care încearcă să revină în R. Moldova, stau de două zile la punctul vamal Moghiliov-Podolisk și nu li se permite accesul în R. Moldova. Detalii aici.

UPDATE 18:55 Rusia continuă atacurile asupra mai multe orașe ucrainene. Sâmbătă, 26 februarie, o ambulanță, care transporta persoanele grav rănite, a fost atacată de militari ruși în apropiere de Herson, oraș din Ucraina. În urma ofensivei, șoferul ambulanței a murit, iar paramedicul este rănit.

UPDATE 18:50 Mai mulți soldați ruși capturați de forțele ucrainene spun că nu și-au dorit să participe la acest război și că nu au știut unde sunt aduși. Zeci de clipuri video cu soldați ruși ajunși în custodia ucrainenilor au fost publicate pe rețelele de socializare. Aceștia au fost filmați în timp ce se adresează rudelor sau președintelui rus Putin. Unii dintre prizonieri au fost filmați în timp ce li s-a făcut legătura prin telefon cu părinții.

În unul dintre clipuri un soldat luat în prizonierat a început să plângă, iar ucrainenii care îl filmau au încercat să-l liniștească: „Gata, gata. Totul e bine. Liniștește-te”

UPDATE 18:23 Marea Britanie a anulat vizele petru echipa de baschet masculin a Belarusului, din cauza sprijinul acordat de Minsk pentru invazia Ucrainei de către Vladimir Putin, scrie The Guardian.

Echipa Belarusului trebuia să joace luni, la Newcastle, într-un meci de calificare la Cupa Mondială. Meciul a fost amânat de Federația Internațională de Baschet (Fiba) după o „evaluare a situației actuale de securitate”. Meciul programat al Olandei împotriva Rusiei, programat să aibă loc sâmbătă, a fost de asemenea amânat.

UPDATE 17:15 Militarii ruși au bombardat mai multe locuințe în orașul ucrainean Sartana. Atacul s-a produs în jurul orei 15:00. Potrivit datelor preliminare, cel puțin patru oameni au fost omorâți, iar șase sunt răniți, scrie presa ucraineană.

UPDATE 16:46 Occidentul se pregătește să deconecteze Rusia de la de la sistemul global de plăţi interbancare SWIFT. Despre asta a anunțat ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

UPDATE 16:38 Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a anunţat sâmbătă o înăsprire a interdicţiei de circulaţie din cauza invaziei ruseşti, avertizând că oricine se află pe stradă între orele 17:00 şi 8:00 va fi tratat ca un inamic. Detalii aici

UPDATE 16:14 Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, susține că armata ucraineană a ucis peste trei mii de soldați ruși și a distrus peste 100 de tancuri rusești.

Armata Ucrainei susține că a ucis 3.500 de soldați ruși și a distrus 102 tancuri, 536 vehicule blindate, 14 avioane și 8 elicoptere ale armatei rus

UPDATE 16:00 Ucraina a refuzat să negocieze în condițiile Federației Ruse, scrie presa ucraineană citându-l pe consilierul președintelui Ucrainei, Oleksiy Arestovich. Detalii aici

UPDATE 15:42 Turcia a acceptat solicitarea Ucrainei și închide strâmtorile Bosfor şi Dardanele din Marea Neagră pentru navele ruse. Un anunț în acest sens a fost făcut de către președintele ucrainean Volodimir Zelenky. Detalii aici

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!