Turcia a interzis trecerea navelor rusești de război în Marea Neagră

Turcia a acceptat solicitare Ucrainei și închide strâmtorile Bosfor şi Dardanele din Marea Neagră pentru navele ruse. Un anunț în acest sens a fost făcut de către președintele ucrainean Volodimir Zelenky, printr-un mesaj postat pe Twitter.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!