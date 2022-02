De două zile, 58 de tiruri, încărcate cu produse și mărfuri, nu pot intra în R. Moldova, fiind blocate la vama de la Moghiliov-Podolisk

58 de tiruri, încărcate cu produse și mărfuri, care încearcă să revină în R. Moldova, stau de două zile la punctul vamal Moghiliov-Podolisk și nu li se permite accesul în R. Moldova.

ZdG a fost sesizat de reprezentanții celor 58 de conducători auto. Aceștia ne-au povestit că angajații politiei de frontieră din Ucraina le-au ordonat să se parcheze în localitatea Nimia, din apropierea punctului vamal Moghiliov-Podolisk, motivând că prioritate au refugiații și autoturismele.

„Noi suntem de câteva zile în drum, încărcați cu produse și mărfuri. Eu, bunăoară, trebuia să ajung cu acest tir plin cu mere tocmai în Kazahstan. Din cauza războiului, am fost nevoit să mă întorc înapoi. La fel și ceilalți șoferi de tir, care stau parcați aici, la Nimia. Noi, de aici, soțiile noastre – de la Chișinău, încercăm să contactăm instituțiile statului, să-i implorăm să ne ajute să ajungem acasă, la copilași, dar nimeni nu reacționează. Și la noi stresul e mare, deoarece am văzut războiul cu ochii noștri și chiar am trecut prin rafale de împușcături. Noi înțelegem durerea și suferința celor care se refugiază din țara lor, dar și noi vrem acasă”, ne-a spus Ilie, unul dintre șoferii de tir.