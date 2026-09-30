LIVE TEXT Zelenski a vizitat sectorul Liman după operațiunea „Vivaldi”, în care au fost recuceriți 125 de kilometri pătrați. Război în Ucraina, ziua 1680

UPDATE 22:20 Volodimir Zelenski a vizitat sectorul Liman, care se întinde pe teritoriul regiunilor Donețk și Luhansk, pentru a decerna distincții soldaților și a se întâlni cu comandanții brigăzii, conform Kyiv Independent.

Zelenski a mulțumit trupelor pentru că au readus sub control ucrainean peste 125 de kilometri pătrați de teritoriu aflat sub ocupație rusă, în cooperare cu alte unități ale Corpului III de Armată, în cadrul Operațiunii Vivaldi.

„Vă mulțumesc că ne apărați statul, suveranitatea și integritatea teritorială”, a spus el.

În discuțiile sale cu comandanții, președintele a abordat aspecte legate de achiziții, în special de camionete pentru brigăzi, precum și de creșterea fondurilor alocate pentru drone, simplificarea procedurilor de achiziție și extinderea efectivelor, a precizat Zelenski. De asemenea, el a subliniat necesitatea artileriei cu rază lungă de acțiune.

Forțele ucrainene aflate sub comanda Corpului 3 de Armată au eliberat trei sate din nordul regiunii Donețk, în cadrul operațiunii „Vivaldi” aflate în desfășurare, a declarat pe 28 septembrie comandantul corpului, generalul de brigadă Andrii Biletskyi.

UPDATE 18:42 Președintele Volodimir Zelenski a declarat în timpul unei conversații cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre că 24 de persoane au fost rănite și șapte ucise, inclusiv un copil, în urma atacurilor rusești de la începutul zilei.

Șeful statului a relatat acest lucru pe Facebook, potrivit Ukrinform.

„Am vorbit cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și l-am informat despre terorismul nestăvilit al Rusiei cu drone și atacurile cu rachete balistice. Numai de la începutul zilei, douăzeci și patru de persoane au fost rănite. Din păcate, șapte persoane au fost ucise, inclusiv un copil”, a spus Zelenski.

Anterior, s-a raportat că atacurile aeriene ale Rusiei au provocat moartea a cinci persoane, printre care un copil, și rănirea altor 14 persoane pe teritoriul Ucrainei.

UPDATE 14:57 Alertele aeriene costă Ucraina aproximativ 45 de milioane de dolari pentru fiecare oră în care obligă întreprinderile să își oprească activitatea, a declarat ministrul Economiei și Mediului al Ucrainei, Oleksandr Kravchenko, într-un interviu acordat publicației The Guardian.

„Dacă oamenii sunt într-un buncăr, afacerile se opresc”, a declarat Kravchenko. Oficialul a precizat că alertele de rachetă prelungite pot bloca o mare parte din economie, în condițiile în care lucrătorii se adăpostesc, unele alerte durând ore întregi.

Ucraina a introdus pe 2 septembrie un sistem de alertă aeriană pe două niveluri pentru a reduce perturbările economice cauzate de alertele prelungite. Alertele roșii sunt emise atunci când există o amenințare cu rachete și impun companiilor să își întrerupă activitatea, iar oamenilor să se adăpostească. Alertele galbene avertizează în special cu privire la amenințările cu drone și permit multor afaceri să își continue activitatea.

Kyiv Independent scrie că Rusia și-a intensificat campania aeriană împotriva orașelor și infrastructurii critice din Ucraina. Kravchenko a menționat că mai mult de jumătate dintre întreprinderi își continuă activitatea în timpul alertelor galbene, însă aceste avertismente nu înseamnă că nu există niciun pericol.

Pe 28 septembrie, o dronă rusească cu reacție a lovit clădirea Academiei Naționale de Științe din centrul Kievului în timpul unei alerte galbene, în timp ce angajații se aflau încă în interior. Atacul a ucis un consilier al fostului secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, Volodymyr Horbulin, și a rănit alte persoane.

„Ce nu am anticipat pe deplin a fost rapiditatea cu care Rusia va dezvolta aceste drone cu reacție și le va folosi pentru a lovi totul”, a spus Kravchenko.

Atacurile rusești au cauzat daune estimate la 10 miliarde de dolari activelor fixe din Ucraina doar în acest an, potrivit lui Kravchenko. Uzine siderurgice, depozite, huburi logistice și centre de date au fost toate lovite, în condițiile în care Moscova vizează tot mai mult infrastructura care susține economia țării.

UPDATE 13:00 Bilanțul victimelor în urma atacurilor Rusiei asupra Ucrainei ajunge la cinci morți, printre care și un copil, și 14 răniți. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele ruse „au folosit aproape 190 de drone de atac și rachete balistice”.

Printre țintele lovite de armata rusă se numără clădiri rezidențiale, un depozit din Kiev și un supermarket alimentar din localitatea Ivankovychi. În plus, au fost înregistrate avarii la infrastructura critică din regiunile Jîtomîr, Mîkolaiiv, Kirovohrad și Rivne, precum și pagube în Odesa, Sumî, Harkiv, Herson și Cerkasî.

Președintele Ucrainei a subliniat că apărarea antiaeriană a reușit să doboare o parte din rachetele balistice și a mulțumit partenerilor internaționali pentru noile pachete de sprijin militar primite recent.

„Fiecare rachetă interceptoare salvează cu adevărat vieți. Cu cât ne apropiem mai mult de iarnă, cu atât avem nevoie de mai multă protecție de acest gen. Trebuie să facem totul pentru ca mizarea Rusiei pe teroarea balistică și cu drone să nu funcționeze”, a declarat Zelenski.

UPDATE 11:25 Un smog dens a acoperit Kievul în urma atacurilor rusești. Despre aceasta raportează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, care a precizat că fumul și funinginea reziduală s-a ridicat în atmosfera superioară, în timp ce un anticiclon le blochează temporar aproape de sol.

Conform ultimelor informații, în urma atacurilor armatei ruse asupra Kievului, trei persoane au fost ucise, iar alte cinci sunt rănite.

„În acest moment aproape că nu este vânt, motiv pentru care aerul nu circulă, dar de îndată ce vântul va împrăștia această ceață și va apărea soarele, totul se va risipi treptat”, se arată în postare.

Salvatorii le-au recomandat locuitorilor să închidă ferestrele și gurile de aerisire, în special în cartierele Podil, Lukianivka, sectorul Șevcenkivskîi și Borșceahivka.

De asemenea, aceștia au sfătuit populația să evite aerisirea locuințelor.

8:21 Rusia a lansat, în noaptea de 30 septembrie, un nou atac cu rachete și drone asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite, au anunțat autoritățile ucrainene, scrie Kyiv Independent.

Atacul a avut loc pe fondul intensificării, începând din august, a loviturilor rusești asupra capitalei Ucrainei, potrivit sursei citate, care a precizat că Rusia lansează tot mai frecvent atacuri cu drone, inclusiv în timpul zilei, iar în ultima perioadă a trecut la o tactică ce presupune atacuri consecutive asupra Kievului timp de mai multe zile.

Victimele au fost înregistrate în districtul Sviatoșîn din Kiev, unde aproximativ 12 locuințe au fost avariate în urma atacului, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În districtul Podilskîi, o clădire „nerezidențială” și un depozit au fost cuprinse de flăcări. De asemenea, jurnaliști aflați la fața locului au relatat despre o pană de curent în districtul Pecersk din Kiev.

În regiunea Kiev, în afara capitalei, cel puțin un copil a fost găsit mort sub ruinele unei locuințe din orașul Vîșhorod. Un bărbat și o femeie au fost, de asemenea, răniți în urma atacului.

În orașul Bucea, din regiunea Kiev, au fost avariate 11 automobile, două depozite și trei locuințe, a declarat șeful administrației militare a regiunii Kiev, Timur Tkacenko. În noaptea de 29 septembrie, mai multe rachete și drone rusești au lovit Kievul, în urma atacului fiind rănită o persoană, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

Cu o zi înainte, pe 28 septembrie, drone rusești au lovit centrul Kievului în timpul zilei. Două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite. Potrivit autorităților locale, dronele au lovit clădiri nerezidențiale din districtele Obolon, Solomiansk, Darnîțki, Podil și Șevcenkivski.

În centrul capitalei, clădirea Academiei Naționale de Științe a Ucrainei a fost cuprinsă de flăcări. Ministrul Educației și Științei, Andrii Butenko, a anunțat că și una dintre clădirile ministerului a fost avariată.