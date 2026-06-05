LIVE TEXT Zaporijjea: O femeie a murit în urma unui atac rusesc, alte 16 persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1563

UPDATE 09:22 În regiunea Sumî, în timpul nopții, în urma unui atac al dronelor rusești asupra zonei rezidențiale din orașul Konotop, 5 persoane au fost rănite, dintre care 3 copii.

A izbucnit un incendiu la o locuință privată și au fost avariate 4 locuințe.

„Dimineața, pe 5 iunie, inamicul a atacat orașul Bilopillia. A ars o clădire agricolă. Toate focarele de incendiu au fost stinse. Nu au existat victime”, au anunțat pompierii.

UPDATE 09:20 În regiunea Dnipropetrovsk, o persoană a murit și alte două au fost rănite în urma atacurilor rusești.

În timpul nopții, armata rusă a lansat atacuri asupra orașului Pavlohrad și comunității Troițka din raionul Pavlohrad. În urma atacului, o femeie a murit, iar alți doi bărbați au fost răniți. Au fost avariate o întreprindere și locuințe private. De asemenea, a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipele de intervenție.

În raionul Samariv, în comunitatea Pereshchepynska, un imobil rezidențial privat a fost avariat în urma bombardamentelor.

În raionul Sînelnîkove, inamicul a atacat comunitățile Șahtarska și Mikolaivska. Au fost avariate blocuri de locuințe, o stație de alimentare cu combustibil și mijloace de transport.

UPDATE 09:10 În Zaporijjea, o femeie a murit în urma unui atac rusesc, iar alte 16 persoane au fost rănite.

În seara zilei de 4 iunie, armata rusă a lansat un atac cu o dronă asupra orașului Zaporijjea.

Preliminar, o femeie a murit în urma atacului, iar alte 16 persoane au fost rănite. În urma atacului, au fost avariate 3 autovehicule și geamurile unui bloc de locuințe.

Psihologii Serviciului Național de Salvare au acordat asistență psihologică unui număr de 16 persoane, dintre care un copil.

UPDATE 08:30 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a adresat o invitație personală președintelui rus Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă publicată pe 4 iunie, propunându-i o întâlnire față în față pentru a pune capăt celor cinci ani de război pe scară largă, scrie Kyiv Independent.

În răspuns, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia este pregătită să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei.

„Fără îndoială, suntem pregătiți și dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina pe cale pașnică — și pe baza discuțiilor purtate la întâlnirea cu președintele (Donald) Trump de la Anchorage. La acea întâlnire, au fost adresate Rusiei anumite întrebări, astfel încât să putem ajunge la un acord asupra unor compromisuri”, a declarat Putin, potrivit biroului liderului rus.

Scrisoarea a fost publicată la o zi după ce Ucraina a lansat un atac de amploare asupra orașului Sankt Petersburg, lovind un important terminal petrolier și ținte militare chiar în dimineața în care Putin îi întâmpina pe liderii mondiali în oraș cu ocazia forumului său economic emblematic.

În scrisoare, Zelenski expune argumentele sale privind necesitatea ca Putin să pună capăt luptelor și stabilește condițiile pentru reluarea negocierilor.

„Aproape jumătate din cei 26 de ani de putere în Rusia i-ați petrecut în războiul împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski.