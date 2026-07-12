În jumătate de an, SFS a comercializat bunuri confiscate de 854 543 de lei. Patru unități de transport au fost vândute cu 49700 lei
În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a comercializat bunuri confiscate în valoare totală de 854,5 mii de lei. În total, au fost comercializate bunuri din 12 categorii, printre care mijloace de transport, telefoane mobile, containere din metal, echipamente și utilaje, piese auto, calculatoare și componente, bijuterii din metale prețioase, boxe și sisteme acustice, dispozitive de vedere și stații radio, alcool etilic, butoaie pentru bere și articole vestimentare.
Potrivit SFS, cele mai mari încasări au fost obținute din comercializarea bijuteriilor din metale prețioase – 419 477,00 lei; alcoolului etilic – 148 390,00 lei; containerelor din metal – 102 127,33 lei.
SFS anunță că a comercializat 4 unități de transport cu 49 700 lei, 14 telefoane mobile cu 12800 lei, 17 calculatoare și componente cu 3568 lei, alte bunuri, în total acuulând 854 543 de lei.
SFS reamintește că persoanele interesate pot consulta permanent ofertele de bunuri disponibile pe pagina oficială a SFS, la compartimentul dedicat bunurilor confiscate https://sfs.md/ro/bunuri-confiscate, unde sunt publicate listele actualizate ale bunurilor confiscate propuse spre comercializare, caracteristicile acestora și condițiile de procurare.
Potrivit regulilor de comercializare, bunurile pot fi procurate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, în condițiile prevăzute de legislație. Persoanele interesate urmează să depună o ofertă prin intermediul paginii-web a SFS, utilizând funcționalul interactiv implementat în acest sens, prin care își exprimă intenția de procurare și indică bunurile confiscate pentru care optează.
SFS exercită atribuții de administrare și comercializare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, precum și a altor categorii de bunuri prevăzute de legislație, asigurând desfășurarea procesului într-un mod transparent și în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.