În jumătate de an, SFS a comercializat bunuri confiscate de 854 543 de lei. Patru unități de transport au fost vândute cu 49700 lei

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a comercializat bunuri confiscate în valoare totală de 854,5 mii de lei. În total, au fost comercializate bunuri din 12 categorii, printre care mijloace de transport, telefoane mobile, containere din metal, echipamente și utilaje, piese auto, calculatoare și componente, bijuterii din metale prețioase, boxe și sisteme acustice, dispozitive de vedere și stații radio, alcool etilic, butoaie pentru bere și articole vestimentare.

Potrivit SFS, cele mai mari încasări au fost obținute din comercializarea bijuteriilor din metale prețioase – 419 477,00 lei; alcoolului etilic – 148 390,00 lei; containerelor din metal – 102 127,33 lei.

SFS anunță că a comercializat 4 unități de transport cu 49 700 lei, 14 telefoane mobile cu 12800 lei, 17 calculatoare și componente cu 3568 lei, alte bunuri, în total acuulând 854 543 de lei.