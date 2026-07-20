DOC Vasile Tofan a prezentat Programul de guvernare. Cele cinci priorități

„Economie europeană, stat eficient” este denumirea Programului de activitate al Guvernului pentru care Vasile Tofan, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, va solicita votul de încredere al Parlamentului. Documentul, publicat luni, 20 iulie, stabilește cinci priorități ale viitorului Executiv, printre care relansarea economiei și accelerarea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană.

Cele cinci priorități:

Prioritatea 1. Relansarea creșterii economice

Relansarea creșterii economice Prioritatea 2. Accelerarea aderării la Uniunea Europeană

Accelerarea aderării la Uniunea Europeană Prioritatea 3. Un stat eficient, digital și responsabil

Un stat eficient, digital și responsabil Prioritatea 4. Securitate, justiție și pace

Securitate, justiție și pace Prioritatea 5. Creșterea calității vieții și a coeziunii sociale.

„Pornim cu o ambiție clară: să readucem energia, inițiativa și optimismul în dezvoltarea țării. Să repornim economia, să susținem antreprenorii și să creăm locuri de muncă mai bine plătite. Să construim un stat mai mic și mai eficient – fără suprapuneri și risipă, dar mai puternic în servicii publice, securitate, educație, sănătate și protecția celor vulnerabili. Un stat care își respectă oamenii prin echitate, transparență și folosirea responsabilă a banului public – și care transformă fiecare leu economisit în servicii mai bune, investiții și oportunități pentru oameni. Și să accelerăm decisiv aderarea la Uniunea Europeană – șansa istorică a generației noastre”, a scris Vasile Tofan.

Program de Activitate Al Guvernului 2026 by Ziarul de Gardă

Vasile Tofan, desemnat de președinta Maia Sandu în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru, va cere marți, 21 iulie, votul de încredere al Parlamentului pentru Programul de activitate și componența noului Guvern.

Deputații se vor reuni în ședință plenară începând cu ora 11:00 pentru a examina subiectul.

Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru pe 11 iulie. Desemnarea a avut loc după consultarea fracțiunilor parlamentare la care formațiunile din opoziție au refuzat să participe.

Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește Guvernul.

Schimbările din echipa guvernamentală, condusă de Vasile Tofan: șeful ANSA Radu Musteață o va înlocui pe Ludmila Catlabuga în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Victoria Belous revine la conducerea Ministerului Finanțelor, după ce a ocupat funcția de deputată, în timp ce în Guvernul Munteanu portofoliul a fost deținut de Andrian Gavriliță. Alexandru Gasnaș va fi noul ministru al Sănătății, înlocuindu-l pe Emil Ceban. De asemenea, din noul Cabinet de miniștri nu va face parte ministrul Culturii, Cristian Jardan, care va fi înlocuit de Dan Suruceanu.

