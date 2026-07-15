Vor rămâne sau nu în noul Guvern? Ce spun unii miniștri interimari după consultările cu premierul desemnat Vasile Tofan: „Nu mă țin cu dinții de funcție”

După ce ieri, 14 iulie, prim-ministrul desemnat, Vasile Tofan, a anunțat că a încheiat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari, în cadrul procesului de pregătire a viitorului program de guvernare și de formare a echipei executive, astăzi, 15 iulie, o parte dintre miniștri au ezitat să răspundă direct la întrebările jurnaliștilor, întrebați după prima ședință a Guvernului interimar, dacă vor rămâne sau nu în funcții.

După prima ședință a Guvernului interimar, Adrian Gavriliță, ministrul interimar al Finanțelor a declarat că „este prematur să vorbim”. Acesta a recunoscut că este „obosit”, însă a precizat nu ar „lăsa echipa”.

Acesta a argumentat că, în prezent, au pe agendă mai multe proiecte „importante și complexe” care trebuie finalizate, printre care politica fiscală și legea salarizării.

„Sunt lucruri complexe, nu voi lăsa echipa de izbeliște. Voi ajuta echipa să ducă proiectele până la capăt indiferent de ce rol voi avea”, a dat asigurări Gavriliță.

La rândul său, ministrul interimar al Sănătății, Emil Ceban, a descris discuția avută cu premierul desemnat, Vasile Tofan, drept una „intensă”, pentru care s-a pregătit și în cadrul căreia a „răspuns la toate întrebările”. Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să asigure continuitatea activității începute, iar proiectele și reformele implementate în Ministerul Sănătății în ultimele opt luni trebuie continuate.

Cu toate acestea, Ceban a evitat să ofere un răspuns clar atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă se va regăsi sau nu în următoarea componență a Guvernului.

Ministrul interimar al Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a declarat mulțumit de consultările purtate cu premierul desemnat.

„Discuție constructivă. Am avut posibilitatea să informez despre activitatea ministerului, despre rezultate, provocări, planurile care sunt (…) Într-un stat democratic, cred că prim-ministrul desemnat trebuie să aibă dreptul de a alege și a-și crea echipa. Este la latitudinea acestuia, în funcție de ceea ce cunoaște și de informațiile pe care le are”, a declarat Nosatîi.

Cristian Jardan, ministrul interimar al Culturii, a recunoscut că își dorește să continue proiectele începute la minister, însă a precizat că ar accepta să rămână în funcție doar atât timp cât poate poate fi util. „Nu mă țin cu dinții de funcție”, a declarat Jardan.

„Ne cunoaștem de mai demult. Am vorbit despre situația din domeniul culturii. Am vorbit despre alte subiecte. Discuția a fost foarte bună. L-am văzut motivat, determinat și mi-a plăcut abordarea lui. Este foarte structurat”, a descris Jardan consultările și candidatura lui Tofan.

Ministrul interimar al Educației, Dan Perciun, s-a declarat deschis să continue proiectele și reformele începute în instituția pe care o conduce.

„Am avut o discuție punctuală pe școli, grădinițe, universități – care sunt principalele evoluții. Deja depinde de decizia dumnealui (…) Vom afla în următoarele zile”, a declarat Perciun.

La rândul său, Gheorghe Hajder, ministrul interimar al Mediului, a evidențiat importanța și complexitatea Clusterului V – Resurse naturale, agricultură și coeziune, în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Îmi doresc ca lucrurile și reformele să fie continuate la Ministerul Mediului. Cel mai important este ca angajamentele asumate față de cetățeni și procesul de integrare în Uniunea Europeană să se întâmple. Mai puțin contează cine face asta”, a declarat Hajder.

Pe 11 iulie, Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Sandu i-a urat succes, trasând următoarele obiective pentru viitorul Guvern: „asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea R. Moldova în următorii ani, consolidarea rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general, și, bineînțeles, repornirea economiei, ca să putem să crește standardele de viață ale cetățenilor noștri, așa cum ei merită”.

Tofan, la rândul său, a menționat că desemnarea sa în calitate de candidat la funcția de premier „nu o văd ca o realizare, nu o văd ca o linie în CV, o văd ca o responsabilitate”, trasând trei obiective: restabilirea încrederii, dezoltarea economiei și consolidarea unei echipe.

Consultările privind desemnarea unui candidat la funcția de premier au durat două zile. Doar fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a dat curs invitației Președinției pentru desemnarea unui candidat. Celelalte fracțiuni au boicotat procesul.