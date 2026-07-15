Peste 9000 de locuri bugetare vor fi disponibile în universitățile din R. Moldova în anul de studii 2026-2027. Unde sunt cele mai multe locuri rezervate?

Peste 9000 de locuri bugetare vor fi disponibile în universitățile din R. Moldova în anul de studii 2026-2027. Cele mai multe sunt rezervate pentru viitorii profesori, specialiștii în IT, inginerie și sănătate. Noul proiect a fost aprobat de către Guvern în ședința de astăzi, 15 iulie.

Potrivit proiectului, dintre cele 9013 locuri bugetare, 5380 sunt destinate studiilor de licență și programelor integrate, 2771 – studiilor de master, 504 – rezidențiatului și secundariatului clinic, iar 225 – doctoratului.

Alte 133 de locuri sunt rezervate cetățenilor străini care studiază în baza acordurilor internaționale.

La studiile de licență, cel mai mare număr de locuri bugetare este prevăzut pentru domeniul „Științe ale educației” – 1100 de locuri, ceea ce reprezintă aproximativ o cincime din total. Ministerul argumentează decizia prin lipsa de cadre didactice din școli.

„Având în vedere criza de cadre didactice în învățământul general – 1365 de posturi vacante pentru: educatori (201), profesori de matematică (147), de limba română (81), de educație fizică (61), în învățământul primar (89), conducători muzicali (45), de fizică, de chimie, limbi străine, se propune alocarea a circa 20,5% a locurilor bugetare pentru Științele educației”, se arată în proiect.

Printre domeniile cu cele mai multe locuri bugetare se regăsesc tehnologiile informației și comunicațiilor 700 de locuri la licență, ingineria – 557 și sănătatea – 500.

Totodată, o parte din locurile bugetare urmează să fie redistribuite de la master către licență. Autorii proiectului au invocat motivul că este nevoie de mai mulți specialiști formați în domeniile prioritare.

„Ministerul Educației și Cercetării a dispus optimizarea alocării locurilor bugetare la ciclul II de studii superioare. În acest context, au fost redirecționate 85 de locuri bugetare de la Ciclul II la Ciclul I de studii superioare, către domeniile prioritare ale sectorului socio-economic”, se arată în nota de fundamentare.

În același timp, proiectul prevede că, pentru prima dată, candidații care vor concura pentru un loc bugetar la master vor trebui să aibă o medie generală de admitere de cel puțin 7,00.

Documentul prevede și locuri cu destinație specială pentru absolvenții din diaspora, din raioanele de est ale țării și pentru candidații de etnie romă. Totodată, sunt planificate locuri pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv pentru învățământul la distanță.

Pentru studiile de rezidențiat sunt planificate 489 de locuri, cu 69 mai multe decât în anul precedent, iar alte 15 locurisunt rezervate pentru secundariatul clinic.