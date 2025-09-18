LIVE TEXT Ucraina a eliberat 160 de kilometri pătrați într-o „operațiune de contraofensivă” în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1303

UPDATE 22:00 Forțele ucrainene au eliberat 160 de kilometri pătrați de teritoriu în timpul unei „operațiuni de contraofensivă” în curs de desfășurare în estul regiunii Donețk, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 18 septembrie, potrivit Kyiv Independent..

Forțele ucrainene au petrecut ultima lună respingând trupele ruse după ce acestea au avansat 15-20 de kilometri spre autostrada strategică Dobropillia-Kramatorsk, în apropierea orașului asediat Pokrovsk. De la sfârșitul lunii august, unitățile ucrainene au recâștigat controlul asupra mai multor sate din zonă.

Șapte așezări au fost recucerite în sectoarele Dobropillia și Pokrovsk în timpul operațiunii, a declarat Zelenski, citând un raport al comandantului șef Oleksandr Syrskyi.

Trupele ucrainene au capturat, de asemenea, aproape 100 de soldați ruși, potrivit președintelui.

UPDATE 19:15 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că i-a vizitat pe soldați în regiunea Donețk (est), epicentrul luptelor contra forțelor ruse, informează AFP, citat de Agerpres.

Rusia, care a lansat în februarie 2022 o invazie pe scară largă în Ucraina, încearcă să ocupe întreaga regiune Donețk, unde trupele sale continuă să avanseze încet, cu prețul unor pierderi mari, conform estimărilor unor media independente.

„M-am întâlnit cu soldații noștri participanți la contraofensiva de la Dobropilia”, a scris Zelenski pe social media.

La rândul său, poliția ucraineană a indicat că cinci civili au fost uciși joi dimineață în timpul unei lovituri ruse în orașul Kosteantînivka, situat tot în regiunea Donețk, la circa 40 de kilometri de Dobropilia.

Potrivit poliției, trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 62 de ani și 74 de ani, au fost uciși într-un bombardament care a lovit zona rezidențială din Kosteantînivka.

„Pas cu pas, luptătorii ne eliberează pământul: de la începutul operațiunii, 160 de kilometri pătrați și șapte localități au fost recuperate. De fapt, forțele noastre privează ocupantul de oportunitatea de a realiza o operațiune ofensivă completă, pe care o planificase de mult timp”, a adăugat șeful statului ucrainean.

„Aproape 100 de soldați ruși au fost capturați”, a dat asigurări Zelenski.

UPDATE 16:17 Cinci persoane au murit în urma atacului rus de astăzi asupra orașului Kosteantînivka, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Regiunea a fost vizitată joi de către liderul de la Kiev.

„Dimineață, rușii au aruncat o bombă aeriană de 250 de kilograme asupra unui cartier rezidențial, ucigând cinci localnici cu vârste cuprinse între 62 și 74 de ani. Au fost avariate 4 clădiri cu mai multe etaje”, a transmis Filașkin.

UPDATE 16:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele ucrainene desfășoară „o operațiune de contraofensivă, în direcția Donețk, în zona Pokrovsk, în apropiere de Dobropil”.

„Luptele sunt dure, dar am reușit să le provocăm rușilor pierderi semnificative. Astăzi a avut loc primul raport al comandantului Oleksandr Sîrskîi cu privire la rezultate. De la începutul operațiunii, soldații noștri au eliberat deja 160 de kilometri pătrați, iar peste 170 de kilometri pătrați au fost curățați de ocupanți. Am completat în mod semnificativ fondul nostru de schimb – avem deja aproape o sută de prizonieri ruși și vor mai fi și alții. Șapte localități din zonă au fost deja eliberate, iar alte nouă au fost curățate de prezența rusă. Orice grup de ocupanți care încearcă să intre aici este distrus de băieții noștri. Pierderile rușilor doar de la începutul operațiunii noastre de contraofensivă, doar în zona Pokrovsk, doar în aceste săptămâni – sunt deja mai mult de două mii și jumătate, dintre care peste 1300 de ruși – uciși”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

UPDATE 12:28 În noaptea de 18 septembrie (începând cu ora 21:00 pe 17 septembrie), armata rusă a atacat Ucraina cu 75 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 48 de drone în nordul, estul și centrul țării. Au fost înregistrate 26 de lovituri ale drone de atac în 6 locații.

UPDATE 11:24 Armata rusă a atacat localitățile din comunele Bucea și Borîspil din regiunea Kiev în noaptea de astăzi.

În orașul Bucea, în urma atacului cu drone, a izbucnit un incendiu într-o clădire privată neocupată. Au fost avariate o casă privată și o mașină aflate în apropiere. Nu au existat victime sau răniți.

În Borîspil, pompierii au stins un incendiu la o întreprindere industrială.

UPDATE 11:20 Ministrul polonez al apărării vizitează orașul Kiev, la o săptămână după incursiunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei.

Reprezentanții Ministerului Apărării din Polonia și ai Forțelor Armate ale țării urmează să se întâlnească cu omologii lor ucraineni pentru a discuta despre cooperarea în domeniul apărării și sprijinul acordat Ucrainei.

UPDATE 08:55 În seara de miercuri, 17 septembrie, o stație peco din regiunea Poltava a fost lovită de o dronă rusească. În urma atacului, patru persoane au fost rănite — trei șoferi și un casier.

Au fost avariate mașini, clădirea și echipamentele stației.

UPDATE 08:45 Regiunea Dnipropetrovsk a fost supusă atacurilor rusești pe parcursul nopții de 18 septembrie, au anunțat salvatorii. Potrivit guvernatorului regiunii, Serhii Lîsak, forțele de apărare aeriană au distrus 5 drone.

În urma atacurilor asupra comunităților Mejova și Pokrovsk din raionul Sînelnîkove, au izbucnit două incendii în clădiri rezidențiale. De asemenea, au fost avariate mașini.

„Atacurile nu s-au oprit nici asupra orașului Nikopol și raionului Nikopol. Au ars clădiri rezidențiale, iar un supermarket, o poștă și obiective de infrastructură au fost avariate. În plus, din cauza atacului inamic, a izbucnit un incendiu în cartierul Dniprovski, care a fost stins de pompieri”, se arată într-un comunicat de presă.