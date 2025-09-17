LIVE TEXT Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed de ultimă generație. Război în Ucraina, ziua 1302

UPDATE 19:55 Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed echipate cu motoare cu jet, un progres important în războiul tehnologic aerian purtat cu Rusia. Declarația a fost făcută de Pavlo Palisa, adjunctul șefului Biroului Președintelui, citat de site-ul ucrainean Defense Express.

Potrivit oficialului ucrainean, eficiența dronelor interceptoare variază în funcție de tipul de dronă inamică, abilitățile echipelor care le operează și condițiile meteo. Ucraina construiește un sistem de apărare aeriană stratificat, cu desfășurarea interceptorilor la diferite altitudini și raze de acțiune, pentru a putea face față tuturor tipurilor de amenințări aeriene masive venite din partea Rusiei.

UPDATE 17:05 O persoană a fost ucisă și alte 11 au fost rănite în regiunea Herson în ultimele 24 de ore, ca urmare a agresiunii ruse, conform șefului Administrației militare din Herson, Oleksandr Prokudin.

Conform oficialului ucrainean, Antonivka, Sadove, Molodijne, Komîșanî se numără printre localități vizate de atacurile rusești.

Presa ucraineană scrie că au fost avariate nouă blocuri de locuințe, 17 case, anexe, garaje și autoturisme.

UPDATE 16:45 Primele pachete de ajutor militar american pentru Ucraina au fost aprobate și ar putea fi expediate în curând, în contextul în care Washingtonul reia livrările de arme către Kiev — de această dată în baza unui nou acord financiar cu aliații — au declarat pentru Reuters două surse sub protecția anonimatului.

Subsecretarul american pentru politică de apărare, Elbridge Colby, a aprobat până la două transporturi în valoare de câte 500 de milioane de dolari fiecare, în cadrul noului mecanism numit Lista Prioritară de Cerințe ale Ucrainei, cunoscut sub acronimul PURL, au declarat sursele.

Noua cooperare transatlantică, care urmărește să sprijine Kievul cu armament în valoare de până la 10 miliarde de dolari, are loc în contextul în care președintele american Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de continuarea atacurilor Rusiei asupra vecinului său, în pofida eforturilor sale de a obține o soluție negociată la conflict.

Până în prezent, administrația Trump s-a limitat la vânzarea de arme către Ucraina sau la livrarea de donații autorizate anterior de fostul președinte Joe Biden, un susținător ferm al Kievului.

Sursele au refuzat să ofere o listă exactă a echipamentelor aprobate pentru achiziție de către europeni în beneficiul Ucrainei, însă au precizat că aceasta include sisteme de apărare antiaeriană — o nevoie urgentă pentru Kiev, având în vedere creșterea masivă a atacurilor rusești cu drone și rachete.

Una dintre surse a declarat pentru Reuters că lista PURL parcurge etapele procedurale după ce a fost aprobată de departamentul de politică al Pentagonului.

Ministerul american al Apărării nu a oferit un comentariu pentru sursa citată.

„Este exact ceea ce au cerut. Foarte mult echipament,” a spus sursa. „Este fluxul care le-a permis să stabilizeze liniile până acum.”

Potrivit experților, nevoile Ucrainei rămân în mare parte neschimbate față de lunile precedente: sisteme de apărare aeriană, interceptoare, lansatoare, rachete și artilerie.

UPDATE 14:26 Forțele de Apărare ale Ucrainei au capturat un susținător al comandantului „Jambo” din gruparea rusă de mercenari Wagner. Momentul capturării a fost publicat de către brigada ucraineană de recunoaștere „Hishchnik” („Prădătorul”), scrie novosti.dn.ua.

Prizonierul este un tânăr de 22 de ani din orașul Astrahan, Rusia, identificat cu prenumele Vovka, fost marinar. Acesta semnase un contract cu Wagner și fusese implicat în luptele de pe direcția Torețk, activând în cadrul unor unități de asalt.

Potrivit militarilor ucraineni, în telefonul său au fost descoperite zeci de videoclipuri cu caracter propagandistic. În acestea, Vovka apare alături de un camarad, cunoscut sub denumirea „Herson”, filmând mesaje în susținerea grupării Wagner.

„Herson” ar fi fost grav rănit în spate și a murit într-un buncăr, înainte de a putea fi evacuat. Ulterior, Vovka s-a predat voluntar forțelor ucrainene.

Capturarea sa a fost realizată de militarii Brigăzii Mecanizate 28, în cooperare cu operatorii de drone ai brigăzii „Hishchnik”. Inițial, prizonierul nu a crezut că fusese reținut de forțele ucrainene, fiind nevoie ca aceștia să-i arate însemnele oficiale pentru a-l convinge.

UPDATE 12:23 În localitatea Vasîlivka din regiunea Zaporijjea, o persoană a fost rănită în urma loviturii unei drone rusești asupra unui microbuz. Despre acest incident a anunțat șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov, conform novosti.dn.ua.

„La Prymorske, regiunea Odesa, o dronă a lovit un vehicul parcat. Autobuzul a fost avariat”, a scris Fedorov pe canalul său de Telegram.

El a adăugat că persoanei rănite i se acordă îngrijiri medicale.

UPDATE 12:12 Cel puțin trei civili au fost uciși și 54 au fost răniți în urma atacurilor rusești lansate în Ucraina în ultimele 24 de ore. Autoritățile militare ucrainene susțin că trupele ruse au lansat, peste noapte, 172 de drone de tip Shahed, o rachetă balistică Iskander-M și o rachetă ghidată antiaeriană S-300, scrie presa ucraineană.

În regiunea Zaporijjea, loviturile rusești au ucis o persoană și au rănit alte 23, inclusiv patru copii, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov.

Atacurile rusești din regiunea Donețk, afectată grav de război, au ucis o persoană — în orașul Kostiantînivka — și au rănit alte nouă, potrivit guvernatorului Vadim Filashkin.

Alte șase persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești în Harkiv, a declarat guvernatorul regiunii.

O persoană a murit și alte 15 au fost rănite în atacurile rusești asupra regiunii Herson, conform guvernatorului Oleksandr Prokudin. Forțele ruse au avariat nouă blocuri de locuințe și 17 case.

În regiunea Cernihiv, atacurile rusești au rănit un bărbat de 74 de ani, care a fost ulterior spitalizat, a transmis guvernatorul Viacheslav Chaus.

UPDATE 10:10 În noaptea de 17 septembrie, armata rusă a atacat cu rachete balistice Iskander-M/KN-23 și rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunile Rostov și Kursk, 172 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile: Kursk, Breansk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Chauda, a anunțat Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 9:30, apărarea antiaeriană a doborât 136 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri de rachete și 36 de drone de atac în 13 locații.

UPDATE 9:10 În regiunea Kirovohrad, echipele de salvare elimină consecințele atacului cu drone de noaptea trecută, anunță miercuri, 17 septembrie, Serviciul pentru Situații de Urgență.

Potrivit informațiilor, noaptea trecută, armata rusă a lovit obiective de infrastructură din raionul Kropîvnîțkîi. În urma loviturii, au izbucnit incendii în trei locații.

„Nu au fost raportate informații despre răniți sau morți. Toate serviciile de urgență încă lucrează la fața locului”, a precizat Serviciul.

Peste 60 de salvatori și 14 unități de tehnică ale Serviciului pentru Situații de Urgență sunt implicați în eliminarea consecințelor atacului.