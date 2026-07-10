LIVE TEXT Trupele ruse au lansat peste 130 de drone: distrugeri la Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1598

UPDATE 8:23 În noaptea de 10 iulie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 137 de drone de atac. Informația a fost comunicată de Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Potrivit armatei ucrainene, forțele ruse au lansat drone de tip Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și altele.

Până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat 114 drone în nordul, sudul și estul țării.

UPDATE 8:05 Forțele ruse au atacat regiunea Mîkolaiv cu drone de atac de tip Shahed, avariind infrastructura de transport din oraș. Două persoane au fost rănite, iar mai multe camioane și utilaje speciale au fost distruse sau avariate. Informațiile au fost comunicate pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale, Vitalii Kim.

UPDATE 8:00 O femeie a fost ucisă, iar alte trei persoane au avut de suferit în urma unui atac cu drone lansat de Rusia asupra orașului Valkî, din regiunea Harkiv, vineri, 10 iulie. În urma bombardamentului au fost avariate și cinci locuințe. Informațiile au fost comunicate de șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Siniehubov.

„Inamicul a atacat cu drone orașul Valkî din raionul Bohoduhiv. O femeie în vârstă de 50 de ani a fost ucisă”, a scris Siniehubov.