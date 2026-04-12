LIVE TEXT Trei paramedici răniți după ce o dronă rusă a lovit o ambulanță în Sumî, în ciuda armistițiului de Paște. Război în Ucraina, ziua 1509

UPDATE 09:40 O dronă rusească a lovit o ambulanță în regiunea Sumî, rănind trei paramedici în noaptea de 12 aprilie, în ciuda unui armistițiu de Paște aflat în vigoare, au raportat autoritățile locale, transmite The Kyiv Independent.

„Trei medici au fost răniți. Li s-a acordat prompt asistență (…) Inamicul continuă cinic să atace infrastructura civilă. Fiți cât mai prudenți posibil”, a comunicat Administrația Militară a regiunii Sumî.

Armistițiul de Paște dintre Ucraina și Rusia era stabilit să fie în vigoare de la ora 16:00 pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie.