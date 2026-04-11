Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță la slujbele religioase din Noaptea Învierii
În contextul desfășurării slujbelor religioase din Noaptea Învierii, salvatorii vin cu recomandări și îndeamnă enoriașii și responsabilii lăcașelor de cult să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și a altor situații de risc, comunică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
„IGSU reamintește că respectarea acestor reguli este esențială pentru prevenirea incendilor și asigurarea desfășurării în siguranță a evenimentelor religioase”, se arată în comunicat.
Oamenii sunt îndemnați să respecte următoarele măsuri de siguranță:
- evitarea utilizării necontrolate a lumânărilor în interiorul bisericilor;
- menținerea căilor de evacuare libere și accesibile;
- supravegherea permanentă a focului deschis și a candelelor aprinse;
- evitarea aglomerării excesive în interiorul lăcașelor de cult;
- respectarea indicațiilor personalului responsabil și ale pompierilor salvatori;
- parcarea autovehiculelor fără a bloca accesul autospecialelor de intervenție;
- supravegherea copiilor pentru a preveni jocul acestora cu focul, atât în biserică, cât și acasă.
De asemenea, în caz de situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.