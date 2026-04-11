Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță la slujbele religioase din Noaptea Învierii

Sursa: arasnet.ro

În contextul desfășurării slujbelor religioase din Noaptea Învierii, salvatorii vin cu recomandări și îndeamnă enoriașii și responsabilii lăcașelor de cult să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și a altor situații de risc, comunică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„IGSU reamintește că respectarea acestor reguli este esențială pentru prevenirea incendilor și asigurarea desfășurării în siguranță a evenimentelor religioase”, se arată în comunicat.

Oamenii sunt îndemnați să respecte următoarele măsuri de siguranță:

  • evitarea utilizării necontrolate a lumânărilor în interiorul bisericilor; 
  • menținerea căilor de evacuare libere și accesibile; 
  • supravegherea permanentă a focului deschis și a candelelor aprinse; 
  • evitarea aglomerării excesive în interiorul lăcașelor de cult; 
  • respectarea indicațiilor personalului responsabil și ale pompierilor salvatori; 
  • parcarea autovehiculelor fără a bloca accesul autospecialelor de intervenție;
  • supravegherea copiilor pentru a preveni jocul acestora cu focul, atât în biserică, cât și acasă.

De asemenea, în caz de situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.

