LIVE TEXT Statele membre NATO vor oferi Ucrainei 60 de miliarde de dolari în asistență militară în 2026. Război în Ucraina, ziua 1512

UPDATE 21:59 În 2026, se așteaptă ca statele membre NATO să ofere Ucrainei 60 de miliarde de dolari SUA în asistență militară, pe lângă finanțarea prin împrumuturi oferite de Uniunea Europeană. Această promisiune a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei din 15 aprilie, transmite Ukrainska Pravda.

„Trebuie să ne asigurăm că Ucraina primește sprijinul de care are nevoie. Toți aliații trebuie să investească mai mult pentru a atinge ținta de 60 de miliarde de dolari – 60 de miliarde de dolari pentru securitate și apărare pentru Ucraina în acest an”, a declarat Rutte.

Acesta a subliniat că „orice fonduri provenite din împrumutul UE pentru sprijinirea Ucrainei ar trebui să fie suplimentare față de ceea ce aliații angajează bilateral”.

„Trebuie să ne concentrăm finanțarea pe priorități – apărarea antiaeriană, dronele și muniția cu rază extinsă. Acestea sunt marile priorități”, a accentuat Rutte.

Șeful Alianței a evidențiat și distribuția inegală a costurilor între statele membre care sprijină Ucraina.

„Pe măsură ce ne apropiem de summitul NATO de la Ankara, trebuie să facem progrese și în asigurarea unei abordări mai echitabile și previzibile privind sprijinul pentru eforturile de apărare ale Ucrainei… Aceasta este cu adevărat o problemă. Prea puține țări suportă o parte prea mare din povară și trebuie să abordăm acest lucru. Sprijinirea luptei Ucrainei este importantă – la fel de importantă ca întotdeauna”, a declarat Mark Rutte.

UPDATE 16:50 Atacurile rusești au ucis cel puțin șapte ucraineni și au rănit alți 64 în ultima zi, au raportat autoritățile locale pe 15 aprilie, transmite The kyiv Independent.

Forțele ruse au lansat 324 de drone și trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul nopții, a anunțat Forțele Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a raportat că a doborât 309 vehicule aeriene fără pilot, dar niciuna dintre rachetele balistice.

Cel mai mare atac a lovit orașul Dnipro. Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, a raportat că o rachetă rusă a lovit o stație de alimentare din oraș. Lovitura a ucis cinci locuitori și a rănit alți 27, dintre care 19 erau încă spitalizați în dimineața zilei de 15 aprilie.

UPDATE 11:10 O femeie a murit în urma unui atac combinat al Federației Ruse asupra orașului Zaporijjea.

Echipele de intervenție au stins un incendiu izbucnit la un chioșc comercial situat la o stație de transport public. În alte locații, au fost stinse incendiile care au cuprins mai multe vehicule și două garaje.

UPDATE 11:00 În noaptea de 14 spre 15 aprilie (începând cu ora 18:00 pe 14 aprilie), armata rusă a lansat asupra Ucrainei trei rachete balistice Iskander-M și 324 de drone.

Conform datelor preliminare, la ora 07:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 309 drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale rachetelor balistice și ale 13 drone de atac în 9 locații, precum și căderea resturilor (fragmente) în 10 locații.

UPDATE 10:57 Patru persoane au fost rănite în Cernihiv în urma unui atac rusesc cu drone.

Preliminar, au fost avariate 6 clădiri de locuit și 2 anexe gospodărești. Au fost distruse 5 autoturisme, iar alte 4 au fost avariate.

Au izbucnit incendii în 2 clădiri rezidențiale, iar un autobuz a luat foc — toate incendiile au fost stinse.

UPDATE 10:55 În Dnipro, o clădire administrativă și un bloc de locuințe au fost avariate în urma unui atac rusesc cu drone. Trei persoane au fost rănite.

Au izbucnit incendii în clădirile administrative, pe o suprafață totală de 460 mp, conform pompierilor.

UPDATE 08:14 Orașul Sumî a fost ținta atacurilor rusești din timpul nopții. O dronă a lovit zona industrială a orașului.

În timpul operațiunilor de stingere a incendiului, armata rusă a lansat un al doilea atac asupra zonei în care lucrau echipele de intervenție.

„În ciuda amenințării constante din cer, toate focarele de incendiu au fost stinse. La doar câteva ore distanță, inamicul a lansat un nou atac asupra aceleiași locații. Specialiștii Serviciului Național de Urgență au stins din nou incendiul”, a comunicat Serviciul.

Nu au fost raportate victime.

UPDATE 08:10 În timpul nopții, Rusia a atacat sudul regiunii Odesa cu drone de atac. În urma loviturilor, au izbucnit incendii pe teritoriul infrastructurii portuare.

Nu există victime sau răniți, au anunțat pompierii.