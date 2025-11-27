LIVE TEXT Rusia ar putea pierde 30 de miliarde de dolari din venituri din petrol și gaze în acest an. Război în Ucraina, ziua 1373

UPDATE 22:00 Federația Rusă ar putea pierde 30 de miliarde de dolari din venituri din petrol și gaze în acest an și anul viitor aproximativ 50 de miliarde de dolari, a declarat Serviciul de Informații Externe al Ucrainei.

Prim-adjunctul șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Luhovskyi, a subliniat că sectorul energetic rămâne o sursă cheie de finanțare pentru armata Rusiei.

Anul acesta, coaliția de sancțiuni a impus restricții asupra a peste 500 de entități din sectorul energetic al Rusiei, inclusiv petroliere, comercianți, instituții financiare și numeroase organizații care fac parte din rețeaua de transport maritim din umbră a Rusiei.

În prezent, prețul petrolului rusesc a scăzut la un nivel record de 40 de dolari pe baril în porturile maritime. În plus, reducerea la petrolul din Ural aproape s-a dublat, de la 12 la 20 de dolari pe baril, în timp ce costurile de transport al petrolierelor au crescut cu 15%. Din noiembrie, s-a înregistrat o scădere a exporturilor maritime de petrol ale Rusiei.

„Presiunea sancțiunilor a redus producția de petrol din Rusia la 30 de milioane de tone în acest an. Această tendință va continua”, a subliniat Luhovskyi, menționând că în 2025 Rusia a redus forajul pentru noi sonde de petrol cu ​​20%.

Drept urmare, sancțiunile internaționale au cauzat un deficit semnificativ în bugetul federal rus.

Potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Rusia va pierde 30 de miliarde de dolari din venituri din petrol și gaze în acest an și ar putea pierde aproximativ 50 de miliarde de dolari anul viitor.

UPDATE 19:30 În sectorul Huliaipole, forțele rusești au executat cinci apărători ucraineni care fuseseră luați prizonieri și nu au putut să reziste, scrie Ukrinform.

„În dimineața zilei de 27 noiembrie 2025, în direcția Huliaipole, în regiunea Zaporijjea, personal militar rus i-a împușcat cu sânge rece pe apărătorii noștri aflați în captivitate”, se arată în comunicat.

Sub îndrumarea procedurală a Parchetului Regional Zaporijjea, a fost inițiată o anchetă preliminară într-un dosar penal privind încălcarea legilor și obiceiurilor războiului combinată cu omor intenționat.

Procuratura Generală a Ucrainei subliniază că uciderea intenționată a prizonierilor de război reprezintă o încălcare gravă a Convențiilor de la Geneva și o crimă internațională gravă.

UPDATE 17:24 Un tribunal militar rus a condamnat opt bărbați la închisoare pe viață pentru rolul pe care l-ar fi jucat într-un atac mortal cu bombă asupra podului Kerci, care leagă sudul Rusiei de Crimeea, scrie Reuters.

Agenția de informații interne a Ucrainei, SBU, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul care, în octombrie 2022, a distrus o parte din podul de 19 km, ucigând cinci persoane și avariind ceea ce era o rută de aprovizionare cheie pentru forțele ruse care luptă în Ucraina.

Cei opt bărbați condamnați pentru terorism au fost acuzați că făceau parte dintr-un grup criminal organizat care a ajutat Ucraina să comită atentatul.

Vasil Maliuk, șeful SBU din Ucraina, a declarat în 2023 că explozivii fuseseră ascunși în cilindri metalici ascunși în role mari de folie de plastic. SBU a folosit și alte persoane în complot, dar nu le-a comunicat în privința a ceea ce se întâmpla cu adevărat, a spus el.

Toți cei opt inculpați și-au susținut nevinovăția în cadrul procesului cu ușile închise și au declarat că nu aveau cunoștință despre planul ucrainean. Cei acuzați de contrabandă cu explozibili au afirmat că nu știau ce transportau. Procurorii ruși au susținut că aceștia trebuie să fi știut.

Aflat într-o celulă de sticlă din sala de judecată alături de ceilalți acuzați, Oleg Antipov, șeful unei companii de logistică care a primit comanda de a livra marfa din sudul Rusiei în Crimeea, a declarat că el și ceilalți au fost supuși testelor cu detectorul de minciuni, au cooperat cu ancheta și că nimeni nu a depus mărturie împotriva lor.

UPDATE 17:20 Liderul de la Kremlin susține că Moscova vrea să discute pe tema planului de pace propus de SUA, dar pune mai multe condiții, inclusiv retragerea armatei ucrainene din mai multe poziții-cheie pe care aceasta le controlează și respinge legitimitatea actualei conduceri ucrainene, scrie Reuters.

Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 27 noiembrie, că schița unui proiect de plan de pace discutat de Statele Unite și Ucraina ar putea deveni baza viitoarelor acorduri pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar că, în cazul în care acesta nu se va concretiza, Rusia va continua să lupte.

UPDATE 13:00 O fetiță de 12 ani, rănită în urma atacului asupra orașului Ternopil din 19 noiembrie, a murit în spital.

Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ternopil, Serhii Nadal.

Medicii au luptat nouă zile pentru viața fetiței. Mama fetei a murit și ea în urma bombardamentului, iar sora ei se află acum în spital, scrie Hromadske.

Astfel, numărul victimelor bombardamentului a crescut la 35 de persoane.

UPDATE 12:55 În noaptea de 27 noiembrie (de la ora 18:00, pe 26 noiembrie), armata rusă a atacat Ucraina cu 142 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/suprimat 92 de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 42 de lovituri ale dronelor de atac în 18 locații, precum și căderi ale celor doborâte (fragmente) în trei locații.

UPDATE 12:45 Localitatea Ciornobaiivka din regiunea Herson a fost bombardată de forțele ruse cu sisteme de lansare rapidă a rachetelor, în seara zilei de 26 noiembrie, a anunțat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Atacurile au vizat zona rezidențială a satului, conform oficialului. În urma loviturilor, au fost avariate case private și blocuri de locuințe, precum și o biserică.

Patru locuitori ai satului au fost răniți, fiind tratați în regim ambulatoriu.

La spital a fost transportată o locuitoare din Ciornobaiivka, care ieri seară a fost rănită în urma bombardamentului rus. În momentul atacului, femeia în vârstă de 76 de ani se afla acasă.

UPDATE 08:30 În urma atacurilor rusești nocturne din regiunea Dnipropetrovsk, mai multe persoane au fost rănite.