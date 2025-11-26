LIVE TEXT Merz: Problemele europene pot fi rezolvate numai în acord cu Europa, UE nu este un pion, ci un subiect suveran. Război în Ucraina, ziua 1372

UPDATE 21:15 „Putin trebuie să înțeleagă că nu are nicio șansă să câștige acest război în detrimentul ordinii europene, al libertății și al păcii”, a declarat Merz în timpul discursului său în Bundestag, potrivit Unian.

Cancelarul german a afirmat că încetarea războiului în Ucraina este posibilă numai fără condiții de capitulare din partea Kievului. Potrivit acestuia, „fără acordul Ucrainei și fără acordul europenilor, nu va exista o bază pentru o pace reală și durabilă în Ucraina”.

El a menționat că susține eforturile SUA de a pune capăt războiului, dar a precizat că „problemele europene pot fi rezolvate numai în acord cu Europa”, subliniind că UE „nu este un pion, ci un subiect suveran”.

Totodată, Merz a confirmat disponibilitatea Germaniei de a continua să sprijine Ucraina „atât cât va fi necesar”, anunțând o creștere a ajutorului la 11,5 miliarde de euro în anul următor. El s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea utilizării activelor rusești înghețate în acest scop.

UPDATE 17:00 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri UE că va accelera planul de a utiliza activele statului rus înghețate pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, scrie POLITICO.

În timpul unui discurs la Parlamentul European, ea a promis că va prezenta o propunere oficială care să prezinte schema, ca o ușurare pentru economia Ucrainei afectată de război.

„Următorul pas este acum că, în momentul în care Comisia este pregătită să prezinte un text juridic”, a declarat von der Leyen parlamentarilor de la Strasbourg — deși nu a precizat când va fi prezentat documentul.

Planul Europei de a utiliza activele suverane rusești pentru a susține un împrumut pentru Ucraina s-a lovit de opoziție acerbă la un summit de luna trecută din partea lui Bart De Wever, prim-ministrul Belgiei, țară unde se află banii.

Însă întrebarea modului de utilizare a acestor fonduri a căpătat o urgență nou-nouță pe măsură ce negocierile de pace din Ucraina se intensifică.

Spre consternarea UE, planul de pace inițial al președintelui american Donald Trump sugera că Washingtonul profită de utilizarea acestor active în Ucraina, o parte rămasă urmând să fie returnată Rusiei.

Bruxelles-ul, la rândul său, consideră că activele ar trebui folosite în schimb pentru a susține un împrumut acordat Ucrainei, care urmează să rămână fără bani la începutul anului viitor.

„Nu văd niciun scenariu în care contribuabilii europeni vor plăti singuri factura”, le-a spus von der Leyen parlamentarilor.

În ultimele zile, mai mulți diplomați ai UE au declarat că von der Leyen i-a ordonat oficialilor săi să prezinte un proiect de text legal privind împrumutul pentru reparații în câteva zile, pe măsură ce crește impulsul pentru o soluție.

„Dacă nu acționăm noi, alții vor acționa înaintea noastră”, a declarat un oficial UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.

Însă, în ciuda discuțiilor intense dintre Belgia și Comisie din ultimele săptămâni, De Wever este încă îngrijorat de răspunderile juridice și de riscul unor represalii din partea Moscovei dacă fondurile rusești ar fi folosite pentru împrumut.

UPDATE 15:30 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat rezultatul negocierilor de la Geneva, dar a subliniat că sfârșitul războiului din Ucraina este încă departe și că sunt necesare discuții separate între NATO și UE pe o serie de probleme.

El a declarat aceste lucruri într-un interviu acordat publicațiilor media ale grupului RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) și ziarului spaniol El Pais, relatează DW.

Potrivit lui Rutte, întâlnirea de la Geneva a pus bazele unui dialog real între Statele Unite și Ucraina.

„Discuțiile au fost într-adevăr încununate de succes. Dar acestea trebuie urmate de alte întâlniri și apoi de negocieri separate cu UE și NATO pe anumite chestiuni. Pe drumul spre pace, suntem încă departe de obiectivul nostru”, a spus el.

Rutte a menționat, de asemenea, că împărtășește opinia președintelui american Donald Trump, conform căreia vărsarea de sânge din Ucraina trebuie oprită.

„În prezent, aproximativ un milion de ruși au fost uciși sau grav răniți. Rusia pierde aproximativ 20.000 de soldați în fiecare lună. […] De partea ucraineană, există, de asemenea, mulți morți și răniți”, a spus Rutte, adăugând că forțele rusești încearcă să cucerească orașul Pokrovsk de 18 luni, dar „încă nu îl pot controla pe deplin”.

El a menționat că un acord fiabil trebuie să garanteze că liderul rus Vladimir Putin nu va mai îndrăzni niciodată să atace, deoarece ar înțelege clar că „consecințele pentru el vor fi catastrofale”.

Rutte a spus că planul de pace al lui Trump oferă o bază pentru crearea unei căi către o situație în care se poate ajunge la un acord de pace cu Rusia.

„În același timp, sunt în curs de desfășurare discuții la nivel de UE și NATO, care, însă, nu sunt legate de negocierile dintre SUA și Ucraina”, a spus el.

Rutte a reamintit, de asemenea, livrările de arme către Ucraina în curs, în cadrul PURL. În cadrul acestei inițiative, aliații finanțează arme fabricate în SUA pentru Ucraina, pe baza listei sale de cerințe prioritare.

Anterior, presa americană a relatat că administrația Trump a purtat consultări secrete cu Kremlinul pentru a dezvolta un nou plan de oprire a războiului din Ucraina. Axios a relatat că planul constă în 28 de puncte și este împărțit în patru mari categorii: pacea în Ucraina, garanțiile de securitate, securitatea în Europa și viitorul relațiilor SUA cu Rusia și Ucraina.

Conform relatărilor din presă, se așteaptă ca Kievul să renunțe la zonele din Donbas controlate de Ucraina, să își reducă armata și să renunțe la o parte semnificativă din armament. Planul prevede că transferul teritoriilor rămase din Donbas ar avea loc în schimbul garanțiilor de securitate americane pentru Kiev și Europa, deși mecanismul acestor garanții nu este clar definit.

Legislatorii americani au declarat că, în timpul conversației lor cu secretarul de stat Marco Rubio, acesta a descris planul de pace al SUA ca fiind o „listă de dorințe” pentru ruși, mai degrabă decât o propunere autentică din partea Washingtonului. Rubio a negat ulterior acest lucru, afirmând că „propunerea de pace a fost elaborată de SUA”.

În urma negocierilor de la Geneva, Ucraina și Statele Unite au convenit să continue să lucreze la propuneri comune pentru un acord de pace. Ambele părți au reafirmat că orice acord viitor trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace durabilă și justă. Acestea au pregătit un document-cadru de pace actualizat și rafinat, bazat pe discuții.

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că delegațiile ucraineană și americană de la Geneva au ajuns la o înțelegere comună cu privire la condițiile cheie ale unui acord de pace. Etapele finale ale negocierilor ar trebui să aibă loc în timpul vizitei președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite, în noiembrie.

Zelenski a declarat că, în urma discuțiilor de la Geneva dintre Ucraina și SUA, „planul de pace” conține acum mai puține puncte. Conform relatărilor din presă, numărul de puncte a fost redus de la 28 la 19.

UPDATE 14:30 Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat o fabrică din Ciuvașia, Rusia, care produce echipamente de navigație pentru rachete de croazieră și balistice, precum și drone, potrivit Ukrinform.

În primele ore ale zilei de 26 noiembrie, unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au atacat, printre alte ținte, fabrica VNDIR-Progress din Ceboksari (Republica Ciuvașă), care produce echipamente de navigație și componente pentru rachete de croazieră și balistice.

Greva a lovit teritoriul întreprinderii, provocând un incendiu ulterior la unitate.

Fabrica produce receptoare și antene GNSS pentru sistemele de satelit GLONASS, GPS și Galileo, inclusiv module Kometa utilizate în dronele kamikaze de tip Shahed, precum și în rachetele complexelor Iskander-M și Kalibr și în module UMPC pentru bombe aeriene.

Se evaluează amploarea pagubelor.

În plus, dronele ucrainene au lovit un post de comandă al unei unități a Armatei 58 de Arme Combinate a Rusiei în regiunea Vasylivka, Zaporijia, ocupată temporar; un sistem de rachete sol-aer Tor-M1 în Mariupol; depozite de muniții la nivel de brigadă în Ocheretyne și Kamianka, în zone ocupate temporar ale regiunii Donețk; și un grup de personal rusesc pe frontul Pokrovsk.

După cum a relatat anterior Ukrinform, întreprinderea VNDIR-Progress, cu sediul în Ceboksari, care produce antene Kometa ce protejează dronele rusești de sistemele electronice de război ucrainene, a fost lovită de drone. Locuitorii locali au raportat mai multe explozii.

UPDATE 12:30 Drone neidentificate au lovit orașul rusesc Ceboksari în primele ore ale zilei de 26 noiembrie, canalele rusești Telegram sugerând că o instalație locală legată de armată ar fi putut fi din nou vizată, scrie presa ucraineană.

Potrivit canalului Telegram SHOT, prima explozie a fost auzită în jurul orei 2:40 dimineața, ora locală. Locuitorii au raportat, de asemenea, explozii suplimentare la periferia orașului și în spațiul aerian din apropierea satului Lapsary, aflat la aproximativ 10 kilometri distanță. Imaginile care circulă online arată incendii și fum gros ridicându-se dintr-unul dintre districte în urma atacului cu drona.

Autoritățile locale au recunoscut ulterior incidentul. Oleg Nikolaev, șeful Republicii Ciuvașia, a confirmat că regiunea a fost atacată cu drone. Două persoane, inclusiv un adolescent, au fost rănite în atac, iar două clădiri rezidențiale au fost avariate.

Mai multe canale rusești Telegram au susținut că atacul a lovit uzina VNIIR-Progress din Ceboksari, situată la aproximativ 970 de kilometri de granița cu Ucraina.

VNIIR-Progress este un institut de stat rus implicat în proiectarea sistemelor de război electronic, inclusiv antena Kometa utilizată pentru a interfera cu semnalele satelitare, radio și radar. Întreprinderea este în prezent supusă sancțiunilor impuse atât de Statele Unite, cât și de Uniunea Europeană.

Aceeași uzină a fost vizată anterior pe 9 iunie, când un atac cu dronă ucraineană a declanșat explozii și incendii de mari dimensiuni la instalațiile VNIIR-Progress și ABS Electro.

La momentul respectiv, Statul Major General al Ucrainei a confirmat, spunând că operațiunea făcea parte din eforturile de a degrada capacitatea Rusiei de a fabrica componente pentru drone de atac, bombe ghidate și alte sisteme de atac de precizie.

UPDATE 11:30 În noaptea de 26 noiembrie, armata rusă a atacat cu două rachete balistice Iskander-M și cu 90 de drone de atac de tip Shahed, Herbera și alte tipuri, lansate din direcțiile: Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, și Hvardiiske – teritoriul temporar ocupat al Crimeei, anunță Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 72 de drone de tip Shahed, Herbera și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale rachetelor și ale 10 drone de atac în 10 locații.

UPDATE 10:15 La Zaporijjea au fost finalizate lucrările de lichidare a consecințelor bombardamentului masiv rusesc din noaptea de 26 noiembrie.

Potrivit informațiilor, au fost rănite 19 persoane, salvatorii au evacuat 10 persoane.

„La fața locului au intervenit 103 salvatori și 21 de unități de tehnică ale serviciului. În prezent, continuă lucrările de restabilire.”

UPDATE 9:20 În regiunea Dnipropetrovsk noaptea trecută, forțele ruse au atacat raionul Sinelnikove cu drone.

„În comunitatea Vasilkov, în urma loviturii unei drone, a izbucnit un incendiu la o locuință privată. În comunitatea Sloviansk, armata rusă a atacat o clădire administrativă. În comunitatea Petropavlivka, în urma atacului cu drone, acoperișul unei instituții financiare a luat foc”, a raportat Serviciul.

Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt morți sau răniți.

UPDATE 8:50 Numărul persoanelor rănite în urma bombardamentului asupra Zaporijjea a crescut, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

„La ora 07:00, numărul persoanelor rănite în urma bombardamentului rusesc a crescut la optsprezece. Salvatorii au evacuat 10 persoane din zona de pericol. Informațiile privind numărul victimelor sunt în curs de actualizare.”

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au acordat asistență pentru 61 de persoane, dintre care 2 copii.

Totodată, salvatorii anunță că au lichidat toate incendiile.

UPDATE 8:15 În noaptea de 25 spre 26 noiembrie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Zaporijjea, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma loviturilor, au fost avariate șapte blocuri de locuit cu mai multe etaje, o benzinărie, un magazin și câteva automobile. În diferite sectoare ale orașului au izbucnit incendii.