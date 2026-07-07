LIVE TEXT Rachetele ucrainene ar fi lovit un aeroport și instalații energetice din regiunea Belgorod. Război în Ucraina, ziua 1595

UPDATE 08:20 Rachetele ucrainene au lovit Aeroportul din Belgorod și o instalație de exploatare a gazelor naturale, în timp ce în noaptea de 7 iulie s-a înregistrat o pană de curent în regiunea Belgorod, au raportat autoritățile locale și canalele de social media, scrie Kyiv Independent.

Un incendiu a izbucnit la Aeroportul din Belgorod în urma atacurilor cu rachete ucrainene asupra amplasamentului, a relatat canalul de știri de pe Telegram „Exilenova Plus”.

Între timp, Centrul de gestionare a producției liniare a conductelor principale de gaz din Belgorod a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit în urma atacului cu rachete, a relatat canalul independent de știri rus Astra.

„Belgorod și raionul Belgorod au fost supuse unui atac masiv cu rachete din partea Forțelor Armate ale Ucrainei noaptea trecută”, a declarat guvernatorul Alexander Șuvaev, confirmând atacurile cu rachete ucrainene din regiune, fără a menționa în mod specific infrastructura care ar fi fost vizată.

O persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în satul Belovskoe, iar o clădire din satul Pushkarnoe a luat foc în urma atacurilor ucrainene, a raportat Șuvaev.

„Încă o dată, infrastructura energetică a fost avariată, astfel încât există întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă în unele zone din Belgorod și în mai multe localități”, a spus el.

Regiunea Belgorod este situată de-a lungul frontierei ucrainene cu Rusia, în apropierea regiunilor Sumî, Harkiv și Luhansk, în nord-estul Ucrainei.

Kievul și-a intensificat atacurile în ultimele luni, concentrându-se asupra infrastructurii logistice și energetice rusești.