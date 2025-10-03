LIVE TEXT Peste 400 de drone și rachete de mai multe tipuri au atacat Ucraina în ultima noapte: au fost țintite obiective din sectorul energetic. Război în Ucraina, ziua 1318

UPDATE 12:05 În noaptea de 3 octombrie (începând cu ora 20:00 pe 2 octombrie), forțele ruse au lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, utilizând drone de luptă, rachete aeriene și terestre, în total 416 mijloace de atac aerian:

7 rachete aeriene ghidate X-59/69.

381 drone de atac

7 rachete balistice Iskander-M/KN-23;

21 rachete cu aripi Iskander-K;

Direcția principală a atacului au fost obiectivele de infrastructură critică (sectorul energetic) din regiunile Harkiv și Poltava. De asemenea, în urma atacului nocturn au fost afectate regiunile Sumî, Dnipropetrovsk, Odesa și Kiev.

Conform datelor preliminare, până la ora 10:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/distrus 320 de ținte aeriene:

303 drone;

12 rachete de croazieră Iskander-K;

5 rachete aeriene ghidate X-59/69.

Au fost înregistrate 18 rachete și 78 de drone de atac în 15 locații, precum și căderi de resturi în 6 locații.

UPDATE 10:15 13 mii de porci au murit în urma atacului rus cu drone asupra unei ferme din comunitatea Nova Vodolaha din regiunea Harkiv.

„A izbucnit un incendiu de proporții: au ars 8 clădiri destinate creșterii porcilor, cu o suprafață totală de 13,6 mii mp. Un angajat al fermei a fost rănit”, au anunțat salvatorii.

UPDATE 10:10 O femeie de 50 de ani și un bărbat de 29 de ani au fost răniți în urma unui atac asupra raionului Zaporijjea.

Undele de șoc și resturile au distrus un garaj, a izbucnit un incendiu și o mașină a ars complet.

UPDATE 08:35 În această noapte, forțele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone. În orașul Dnipro au izbucnit incendii. Apărătorii ucraineni au distrus 13 drone inamice deasupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Serhii Lîsak.

În unul dintre satele din raionul Dnipro, patru case private au fost avariate.

În comunitatea Șahtarsk din raionul Sînelnîkove, un bloc de cinci etaje a fost distrus. Ferestrele acestuia au fost sparte. În Mejivsk, care a fost lovit de armata rusă în dimineața zilei, a izbucnit un incendiu într-o locuință.