LIVE TEXT Preşedintele Macron anunţă o reuniune a şefilor de stat europeni privind flota-fantomă a Rusiei care ocolesc sancțiunile occidentale. Război în Ucraina, ziua 1317

UPDATE 21:50 Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că mai mulți şefi de stat europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei – navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale, informează AFP, citează G4Media.

Macron a cerut să se facă un „pas” în „politica de obstrucţionare” a vaselor respective”. „În mod foarte concret, în următoarele zile, şefii noştri de stat-major, în coordonare cu NATO, în cadrul Coaliţei de Voinţă, se vor întruni pentru a construi acţiuni comune”, a declarat el la Copenhaga, după un summit al şefilor de stat şi de guvern.

„Este extrem de important să creştem presiunea asupra flotei-fantomă, fiindcă asta reduce clar capacitatea Rusiei de a-şi finanţa efortul de război în Ucraina”, a evidenţiat preşedintele francez la deschiderea reuniunii Comunităţii Politice Europene.

UPDATE 16:35 În Polonia a fost arestat un presupus agent al serviciilor speciale ruse, suspectat că pregătea acte de sabotaj folosind drone și explozibili camuflați.

Potrivit publicației Gazeta Wyborcza, citată de novosti.dn.ua, acțiunile bărbatului reprezentau o amenințare nu doar pe teritoriul Poloniei, ci și în Lituania și Germania, țări vecine. Acesta, potrivit anchetei, acționa la ordinul Direcției Principale de Informații a Rusiei (GRU).

Ancheta a stabilit că agentul primise sarcina de a procura o lopată, să sape în cimitirul local din Łódź și să scoată cutii de conserve de porumb, apoi să le lase într-un loc anume. Experții cred că în interiorul acestora se afla un exploziv puternic, destinat atentatelor comise cu ajutorul dronelor.

Cutii similare cu „porumb” au fost ulterior descoperite și în Lituania. În plus, suspectul transporta componente pentru drone și cartele SIM între Lituania, Polonia și Germania. Dacă vina bărbatului va fi dovedită, acesta riscă închisoare pe viață. Procuratura intenționează să finalizeze ancheta până la sfârșitul acestui an.

Anterior în nordul Germaniei au fost observate drone suspecte zburând deasupra unor obiective strategice.

UPDATE 15:35 Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat un schimb de prizonieri după formula „185 la 185”, scrie BBC. Rusia a repatriat 185 de militari din prizonieratul ucrainean, iar în schimb au fost predați 185 de prizonieri ai Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Ministerului.

Schimbul de prizonieri de amploare, desfășurat în mai multe etape, a avut loc la începutul verii, conform acordurilor de la Istanbul. Ulterior, pe 24 august a avut loc un schimb după formula „146 la 146”, iar pe 14 august — în formatul „84 la 84”.

UPDATE 9:55 În noaptea de 2 octombrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 86 de drone de tip Shahed, „Herbera” și alte tipuri de drone, lansate din mai multe direcții. Potrivit Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, apărarea antiaeriană a reușit să neutralizeze 53 dintre ele în nordul, sudul și estul țării. Militarii au înregistrat lovituri a 31 de drone kamikaze în 6 locații diferite.

UPDATE 8:25 În seara zilei de 1 octombrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachetă asupra orașului Balakleia, în regiunea Harkiv. În urma bombardamentului, o persoană a murit, altele 10 au fost rănite, raportează Parchetul Regional Harkiv.

Conform informațiilor preliminare, armata rusă a atacat orașul cu o rachetă balistică „Iskander-M”. Aceasta a lovit curtea unui bloc de locuit. Au fost avariate clădirea respectivă, o cafenea, o farmacie, magazine, o clădire administrativă și mai multe autoturisme.

În urma bombardamentului, a murit o femeie. Victima e Alla Nikolaevna, în vârstă de 88 de ani, care reușise să supraviețuiască celui de-Al Doilea Război Mondial, notează Procuratura Harkiv.