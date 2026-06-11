LIVE TEXT Peste 40 de atacuri cu drone și bombe aeriene în regiunea Dnipropetrovsk: 12 persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1569

UPDATE 21:17 Pe parcursul zilei de 11 iunie, trupele ruse au atacat de peste 40 de ori trei raioane din regiunea Dnipropetrovsk, folosind drone și bombe aeriene ghidate, a anunțat șeful administrației militare regionale, Alexander Ganza.

Cele mai multe lovituri au fost înregistrate în raionul Nicopol, unde au fost țintite localitățile Nicopol, precum și comunitățile Marganetska, Krasnogorievska, Pokrovska și Mirovska. Acolo au fost răniți cinci oameni: doi băieți în vârstă de 19 și 21 de ani, două femei în vârstă de 57 și 61 de ani, precum și o fată de 15 ani. Toți răniții au primit îngrijiri medicale și vor fi tratați în regim ambulatoriu. Din cauza bombardamentelor, în zonă au fost avariate case private, mașini, o clădire administrativă, o sucursală bancară și o stație de alimentare cu combustibil.

În raionul Sinelnikov din Rusia a fost lovită comunitatea Vasîlkivska, unde șapte persoane au fost rănite: cinci femei și doi bărbați. Patru dintre răniți au fost internați în spital, iar o femeie în vârstă de 64 de ani se află în stare gravă. În urma atacului, în comunitate au fost avariate aproximativ douăzeci de case private, clădiri agricole, garaje și autovehicule.

De asemenea, a fost lovită de obuze și comunitatea Hrușevska din districtul Krivorij, unde proiectilele rusești au avariat clădirea unei stații de alimentare cu combustibil.

UPDATE 16:59 În luna mai, unitățile de sisteme fără pilot ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au lovit aproximativ 180 de mii de ținte ale armatei ruse, iar avantajul Ucrainei în utilizarea dronelor „continuă să crească”. Anunțul a fost făcut de comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi.

Potrivit acestuia, Forțele de Apărare dispun de aproximativ 1,5 ori mai multe drone decât armata rusă. În luna mai, militarii ucraineni au distrus cu 12,7% mai multe ținte rusești confirmate decât în aprilie. Sîrskîi susține că acest avantaj „s-a consolidat constant” în ultimele luni.

„Au fost neutralizate aproximativ 4 mii de drone rusești de tip «Shahed», cu 27% mai multe decât în luna precedentă. De asemenea, au fost lovite circa 10 mii de poziții ale operatorilor complexelor de drone ale inamicului”, a declarat comandantul-șef al armatei ucrainene.

Oleksandr Sîrskîi susține că, de la începutul anului 2026, operatorii ucraineni de drone au neutralizat cu aproximativ 12,5 mii mai mulți militari ruși decât numărul noilor soldați recrutați de Federația Rusă în aceeași perioadă. „Astăzi, o parte semnificativă a logisticii de pe linia frontului – livrarea munițiilor și a proviziilor, evacuarea răniților și alte misiuni de asigurare – este realizată cu ajutorul sistemelor robotizate terestre. În luna mai, aceste complexe au îndeplinit deja 12,5 mii de misiuni. Totuși, potențialul lor este mult mai mare. Am putea extinde considerabil utilizarea lor, însă de la începutul anului ne confruntăm cu probleme legate de asigurarea și aprovizionarea acestor sisteme”, a afirmat Sîrskîi.

Potrivit comandantului ucrainean, Rusia „întâmpină în prezent dificultăți” în completarea efectivelor unităților de sisteme fără pilot. De la începutul anului, doar 14,5 mii de persoane au fost recrutate prin contract în astfel de unități, ceea ce reprezintă aproximativ 21% din obiectivul anual stabilit de autoritățile ruse.

Sîrskîi a adăugat că și tentativa Moscovei de a atrage în masă studenți în unitățile de drone „nu a produs rezultatele așteptate”.

UPDATE 13:05 Trupele ruse continuă, din cursul nopții, atacurile asupra orașului Konotop din regiunea Sumî, lovind infrastructura localității și un depou feroviar. Informația a fost comunicată de primarul orașului Konotop și de președintele Consiliului de Administrație al companiei feroviare ucrainene „Ukrzaliznyția”, Oleksandr Perțovskîi, citați de Hromadske.

În urma atacurilor lansate în această dimineață asupra infrastructurii, o parte a orașului a rămas fără gaze naturale, energie electrică și apă. De asemenea, mai multe locuințe au fost avariate.

Depoul feroviar a fost „lovit puternic”, potrivit datelor preliminare, de drone kamikaze de tip „Shahed”.

„După avertizarea de atac, nu toți au reușit să ajungă la adăpost. Analizăm acum, secundă cu secundă, cum s-a produs totul. Din păcate, am pierdut o colegă, care a murit în urma acestui atac. Alți patru angajați au fost răniți. Colegii noștri sunt alături de ei la spital și li se acordă toată asistența necesară”, a scris președintele Consiliului de Administrație al „Ukrzaliznyția”, Oleksandr Perțovskîi.

De asemenea, două femei și doi bărbați, toți civili, au fost răniți. Medicii au diagnosticat victimele cu arsuri la mâini, picioare, cap și pe alte părți ale corpului. Unul dintre bărbații răniți a suferit arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului.

UPDATE 10:16 Mai multe explozii au fost raportate în noaptea de 10 spre 11 iunie în Crimeea anexată de Rusia, după un atac ucrainean cu drone și rachete care ar fi vizat mai multe obiective cu importanță militară, potrivit relatărilor The Kyiv Independent.

Canalul Crimean Wind a anunțat că un pod din orașul Armeansk, situat în nordul Crimeei, ar fi fost lovit după ce în zonă au fost semnalate drone ucrainene și o serie de explozii.

Potrivit aceleiași surse, a fost avariat și un pod aflat la intrarea în orașul Krasnoperekopsk din direcția Armeansk. „Se pare că nu au mai rămas poduri intacte pe rutele terestre de acces către peninsulă”, a transmis canalul.

Explozii au fost raportate și la Sevastopol. Locuitorii au relatat despre mai multe deflagrații în diferite sectoare ale orașului.

UPDATE 10:00 Rusia a pierdut 1 378 820 de militari de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina, lansată la 24 februarie 2022, potrivit datelor publicate pe 11 iunie de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

În ultimele 24 de ore, armata rusă ar fi înregistrat încă 1 310 pierderi de personal pe front.

UPDATE 8:30 Forțele ruse au atacat Ucraina în noaptea trecută cu două rachete balistice de tip „Iskander-M” și 221 de drone de atac. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, până la ora 07:30, sistemele de apărare antiaeriană au doborât sau neutralizat prin război electronic 195 de drone rusești de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte modele, lansate asupra regiunilor din nordul, sudul și estul țării.

Cu toate acestea, autoritățile ucrainene au raportat lovituri în nouă locații, unde au ajuns două rachete și 21 de drone de atac. Totodată, fragmente ale aparatelor de zbor doborâte au căzut în alte opt locații.

UPDATE 8:10 Drone ucrainene au atacat în noaptea de 11 iunie regiunea Krasnodar din Rusia. Potrivit guvernatorului regiunii, Veniamin Kondratiev, fragmente ale dronelor doborâte au căzut peste un bloc de locuințe din orașul Krasnodar, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite, scrie Meduza.

În raionul Seversk, resturile aparatelor de zbor au avariat mai multe case particulare, iar o persoană a fost rănită.

De asemenea, presa rusă și canalele locale de Telegram au relatat despre un incendiu izbucnit la o rafinărie de petrol, în urma atacului, însă informațiile nu au fost confirmate oficial de autorități.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în noaptea de 11 iunie, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 330 de drone ucrainene.

