LIVE TEXT „Orice marcaj «Presă» transformă un jurnalist într-o țintă reală”. Atacurile și amenințările împotriva jurnaliștilor din Ucraina au crescut în 2025, fiind înregistrate 160 de cazuri. Război în Ucraina, ziua 1505

UPDATE 22:09 Atacurile și amenințările împotriva jurnaliștilor din Ucraina au crescut în 2025, fiind înregistrate 160 de cazuri până în prezent, în timp ce numărul total al lucrătorilor din mass-media uciși de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei a ajuns la 147, potrivit Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, scrie Kyiv Independent.

Sursa citată notează că cifra marchează o creștere semnificativă față de cei 91 de lucrători din mass-media uciși până în iunie 2024, evidențiind riscurile tot mai mari cu care se confruntă jurnaliștii care relatează despre război.

Cel puțin 21 dintre cei uciși au murit în timpul exercitării atribuțiilor profesionale, a declarat liderul sindicatului, Serhii Tomilenko, în cadrul unei reuniuni a comisiei parlamentare din 8 aprilie, dedicată infracțiunilor împotriva lucrătorilor din mass-media.

Tomilenko a adăugat că 70 dintre incidentele înregistrate în 2025 au implicat deteriorarea sau distrugerea proprietății mass-media ori a echipamentelor personale ale jurnaliștilor.

Alți 28 de jurnaliști ucraineni rămân în captivitate în Rusia, a spus acesta, menționând că cifrele nu sunt finale din cauza accesului limitat la informații privind toate cazurile de persecuție.

„Orice marcaj «Presă» transformă un jurnalist într-o țintă reală”, a declarat Tomilenko, îndemnând reporterii care lucrează în apropierea liniei frontului să evite identificarea prin etichete vizibile pe echipamentul de protecție.

El a menționat că subiectul a fost discutat cu reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), subliniind dilema tot mai accentuată dintre standardele internaționale — care încurajează identificarea clară a jurnaliștilor — și realitatea din teren din Ucraina, unde astfel de marcaje îi pot face mai vulnerabili.

Parlamentul Ucrainei a înființat, la 4 decembrie 2025, o comisie de anchetă temporară pentru a examina crimele comise de forțele ruse împotriva jurnaliștilor și lucrătorilor din mass-media.

UPDATE 17:10 Drone ucrainene din cadrul Brigăzii 414 Separate de Sisteme Fără Pilot au lovit pe 8 aprilie un terminal petrolier maritim din Feodosia, în Crimeea ocupată de Rusia, au confirmat comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert „Magyar” Brovdi, și Statul Major, transmite The Kyiv Independent.

Locuitorii au raportat că au auzit explozii în oraș în jurul orei 1:00 noaptea, iar videoclipuri care arată un incendiu la ceea ce se crede că este depozitul local de petrol au început să circule online.

Brovdi a declarat că atacul a vizat rezervoare de combustibil, dar nu a oferit detalii despre impactul loviturii. Pe lângă instalația din Feodosia, Ucraina a vizat un depozit de petrol în satul Hvardiiske din Crimeea, a precizat Statul Major, fără a specifica amploarea pagubelor.

Statul Major a adăugat că forțele ucrainene au lovit, de asemenea, mai multe depozite logistice, de artilerie și de muniții în teritoriile ocupate de Rusia. Armata ucraineană a vizat și o stație de informații electronice și un sistem de rachete de coastă Bastion în Crimeea.

UPDATE 12:40 Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte 77 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultima zi, au declarat autoritățile locale pe 8 aprilie, transmite The Kyiv Independent.

Rusia a lansat în această noapte 176 de drone asupra Ucrainei, a anunțat Forțele Aeriene, precizând că apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 146 dintre ele. Cel puțin 24 de drone au evitat apărarea și au lovit 12 locații. Căderea resturilor a fost înregistrată într-o locație.

UPDATE 08:30 Grupul partizan pro-ucrainean Atesh a sabotat o linie feroviară din regiunea Belgorod a Rusiei, perturbând transportul de încărcături militare către Kupiansk, transmite The Kyiv Independent.

Operatorii grupului au distrus simultan două cabinete de transformatoare de pe calea ferată dintre Stary Oskol și Urazovo, provocând întârzieri logistice în aprovizionarea cu muniții, echipamente și provizii pentru forțele ruse de pe linia frontului din regiunea Harkiv.

„Ca rezultat, aceste unități au suferit pierderi semnificative de personal și echipamente — o consecință directă a întreruperii aprovizionării într-un moment critic”, a mai susținut grupul partizan.

Mișcarea Atesh desfășoară în mod regulat atacuri de sabotaj în Rusia și în zonele ocupate de Rusia din Ucraina, perturbând operațiunile rusești.