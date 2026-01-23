LIVE TEXT Operatorul rețelei electrice din Ucraina spune că situația energetică s-a înrăutățit „semnificativ”. Război în Ucraina, ziua 1430

UPDATE 22:07 Situația energetică a Ucrainei s-a înrăutățit „semnificativ” vineri, 23 ianuarie, după recentele atacuri aeriene rusești, declanșând pene de curent de urgență în majoritatea regiunilor, a declarat operatorul rețelei electrice din Kiev, potrivit Reuters.

Evaluarea sumbră a urmat unei remarci făcute joi, 22 ianuarie, de ministrul Energiei, Denîs Shmîhal, conform căreia sistemul energetic al Ucrainei a trecut prin cea mai dificilă zi de la o pană de curent generalizată din noiembrie 2022, când Rusia a început să bombardeze rețeaua electrică.

Moscova a intensificat atacurile aeriene în ultimele săptămâni, afectând și mai mult infrastructura deja afectată și lăsând un număr mare de locuitori fără energie electrică și încălzire în timpul unei perioade de frig sub zero grade. Mai multe instalații de generare a energiei electrice sunt în curs de reparații de urgență ca urmare a atacurilor combinate cu drone și rachete, a declarat Ukrenergo în aplicația de mesagerie Telegram.

„Echipamentul funcționează la limita capacităților sale”, a precizat acesta, adăugând că blocurile energetice sunt supuse unei supraîncărcări „enorme” din cauza daunelor anterioare provocate de atacurile rusești.

Într-o declarație acordată vineri agenției Reuters, Maxim Timchenko, directorul general al principalei companii energetice private din Ucraina, a declarat că situația este „aproape de o catastrofă umanitară” și că orice viitor acord de pace între Rusia și Ucraina trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice.

UPDATE 18:23 Forțele ruse au efectuat două atacuri aeriene asupra orașului Kosteantînivka din regiunea Donețk, avariind o clădire de apartamente și o bancă. Șeful Administrației Militare din Kosteantînivka, Serhii Horbunov, a declarat acest lucru pe Facebook, relatează Ukrinform.

„Armata rusă continuă să atace cartierele rezidențiale ale orașului nostru. Au fost înregistrate două atacuri aeriene cu bombe planore FAB-250. Din fericire, nu au fost primite informații despre victime. În urma bombardamentului, două clădiri civile au fost avariate – o clădire de apartamente și o clădire de bancă”, a scris el.

El a menționat că specialiștii nu sunt în prezent capabili să efectueze o inspecție detaliată a locului din cauza amenințării ridicate cu atacuri repetate și a activității semnificative a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) inamice în spațiul aerian al comunității.

Horbunov a îndemnat încă o dată locuitorii orașului să nu se pună pe ei înșiși și pe cei dragi în pericol și să evacueze în regiuni mai sigure.

Conform datelor furnizate anterior de Ukrinform, conform Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, vineri, 23 ianuarie, ora 08:00, armata rusă a efectuat 20 de atacuri în sectorul Kosteantînivka.

UPDATE 13:20 Trupele ruse au atacat un sat din apropierea orașului Kramatorsk, regiunea Donețk. Patru civili au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți. Informația a fost comunicată de procuratura și poliția din regiunea Donețk. Potrivit anchetei, în seara zilei de 22 ianuarie 2026, la ora 22:50, forțele ruse au atacat cu drone de tip „Gheran-2” un sector rezidențial.

În urma lovirii unor locuințe, au murit un bărbat de 32 de ani și fiul său în vârstă de 5 ani, precum și doi vecini ai familiei. Mama băiatului decedat se află în stare gravă. Starea celor trei fiice ale sale, cu vârste de 12, 14 și 16 ani, este evaluată ca fiind de gravitate medie: medicii le-au diagnosticat cu traumatisme provocate de explozie, arsuri și excoriații.

De asemenea, a fost rănită o femeie de 34 de ani din localitate. În momentul loviturii, toate victimele se aflau în locuințe. În urma atacului, două case particulare din localitate au fost complet distruse, iar două automobile au fost avariate.

UPDATE 10:50 Putin le-a transmis emisarilor americani că „nu are rost să se spere” la pace fără cedări teritoriale din partea Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis delegației americane, în cadrul discuțiilor desfășurate la Moscova pe 23 ianuarie, că fără soluționarea chestiunii teritoriale „nu are rost să se spere” la o încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, fost ambasador al Federației Ruse în SUA.

Declarațiile au fost făcute după mai bine de trei ore de discuții între Vladimir Putin și delegația Statelor Unite, din care au făcut parte emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui american Donald Trump.

„Noi, așa cum a subliniat Vladimir Putin, suntem sincer interesați de soluționarea crizei ucrainene prin mijloace politice și diplomatice. Însă, până când acest lucru nu se va întâmpla, Rusia va continua, în mod consecvent, să urmărească obiectivele stabilite pentru așa-numita «operațiune militară specială» pe câmpul de luptă, acolo unde Forțele Armate ruse dețin inițiativa strategică”, a transmis Ușakov.

Potrivit lui Ușakov, Putin a reiterat că un acord de pace nu este posibil fără rezolvarea problemei teritoriale „conform formulei convenite la Anchorage (Alaska)”, la întâlnirea Putin–Trump care a avut loc în august 2025.

Înaintea acelui summit din Alaska, Kremlinul ceruse ca autoritățile de la Kiev să își retragă forțele din anumite zone ale regiunilor Donețk și Luhansk care nu sunt ocupate de Rusia.

UPDATE 9:20 Negociatori ruși, ucraineni și americani vor purta discuții vineri, 23 ianuarie, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în ceea ce oficialii spun că este prima întâlnire la care participă toate cele trei țări de când Moscova a lansat invazia sa la scară largă, în urmă cu aproape patru ani, transmite BBC.

UPDATE 08:15 Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din orașul rus Penza în urma unui atac cu dronă ucrainean în noaptea de 23 ianuarie, a raportat guvernatorul regiunii Penza, Oleg Melnicenko, anunță The Kyiv Independent Post.

„Resturile (unei drone doborâte) au căzut pe teritoriul depozitului de petrol, provocând un incendiu. Serviciile de urgență lucrează în prezent la fața locului”, a declarat Melnicenko într-o postare pe Telegram.

Nu au fost raportate victime, a precizat Melnicenko, adăugând că au fost impuse restricții asupra datelor mobile în contextul atacului cu dronă.

Penza se află la aproximativ 545 de kilometri de granița nord-estică a Ucrainei cu Rusia.

Publicația scie că Ucraina consideră infrastructura energetică a Moscovei drept ținte militare, deoarece aceasta finanțează direct războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Kievul lovește în mod regulat în interiorul Rusiei și în teritoriile ucrainene ocupate, în efortul de a diminua capacitatea de luptă a Kremlinului.

Un terminal petrolier din apropierea satului Volna, în regiunea Krasnodar din Rusia, la fel, a fost lovit, declanșând un incendiu care a ucis trei persoane și a rănit alte opt, au raportat guvernatorul Veniamin Kondratiev și presa independentă în seara zilei de 21 ianuarie.