R. Moldova va oferi ajutor umanitar Ucrainei după atacurile Rusiei care a afectat rețeaua energetică 

Ministerul Afacerilor Interne pregătește transmiterea unui ajutor umanitar pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat de la Guvern, țara vecină va primi generatoare, dispozitive medicale și autospeciale de intervenție.

Totodată, premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu oficialii ucraineni – Taras Kachka, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică și Oleksii Sobolev, ministru al Economiei, Mediului și Agriculturii unde au discutat despre disponibilitatea R. Moldova de a susține Ucraina în procesul de reconstrucție a țării, „inclusiv prin implementarea unor inițiative bilaterale și regionale în domeniile transportului, infrastructurii, energiei și securității cibernetice”.

„Suntem alături de poporul ucrainean în aceste momente cumplite, în care agresorul lovește infrastructura energetică în cel mai barbar mod, iar oamenii stau în Kiev în frig, fără apă, fără lumină pe această vreme geroasă. Ne unește același deziderat – o viață în libertate și pace pentru cetățenii noștri”, a spus prim-ministrul.

Sursa: gov.md

Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, se află în aceste zile la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos.

În cadrul evenimentului, Munteanu s-a întâlnit cu mai mulți oficiali.

Acesta s-a întâlnit cu premierul Marelui Ducat de Luxemburg, Luc Frieden, unde au discutat despre dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, situația geopolitică din regiune și impactul invaziei Federației Ruse în Ucraina asupra R Moldova.

Totodată, conform Guvernului, premierul a avut o întrevedere cu prim-ministra Principatului Liechtenstein, Brigitte Haas, unde au discutat despre beneficiile pe care l-ar putea aduce un parteneriat economic durabil și valorificarea oportunităților oferite de Acordul de comerț liber cu Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), intrat în vigoare anul trecut.

De asemenea, Munteanu s-a întâlnit cu omologul său croat, Andrej Plenković, unde au vorbit despre bunele practici în accelerarea aderării la Uniunea Europeană și despre asistența pentru dezvoltare, oferită de Croația, prin intermediul UNICEF, „în vederea consolidării infrastructurii din domeniile sănătății și educației, sistemului de asistență socială și securității energetice”.

Forumul Economic Mondial ets eo platformă imparțială de dialog pentru aproape 3000 de participanți din peste 130 de țări. Este estimată participarea a 400 de lideri politici de rang înalt, inclusiv aproape 65 de șefi de stat și de guvern și șase dintre liderii G7, dar și circa 850 de directori și președinți ai celor mai mari companii din lume.