Putin le-a transmis emisarilor americani că „nu are rost să se spere” la pace fără cedări teritoriale din partea Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis delegației americane, în cadrul discuțiilor desfășurate la Moscova pe 23 ianuarie, că fără soluționarea chestiunii teritoriale „nu are rost să se spere” la o încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, fost ambasador al Federației Ruse în SUA, citat de The Kyiv Independent și Meduza.

Declarațiile au fost făcute după mai bine de trei ore de discuții între Vladimir Putin și delegația Statelor Unite, din care au făcut parte emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui american Donald Trump.

„Noi, așa cum a subliniat Vladimir Putin, suntem sincer interesați de soluționarea crizei ucrainene prin mijloace politice și diplomatice. Însă, până când acest lucru nu se va întâmpla, Rusia va continua, în mod consecvent, să urmărească obiectivele stabilite pentru așa-numita «operațiune militară specială» pe câmpul de luptă, acolo unde Forțele Armate ruse dețin inițiativa strategică”, a transmis Ușakov.

Potrivit lui Ușakov, Putin a reiterat că un acord de pace nu este posibil fără rezolvarea problemei teritoriale „conform formulei convenite la Anchorage (Alaska)”, la întâlnirea Putin–Trump care a avut loc în august 2025.

Înaintea acelui summit din Alaska, Kremlinul ceruse ca autoritățile de la Kiev să își retragă forțele din anumite zone ale regiunilor Donețk și Luhansk care nu sunt ocupate de Rusia.

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a declarat că o reuniune trilaterală, de două zile, la care vor participa Ucraina, Statele Unite și Rusia, urmează să înceapă pe 23 ianuarie, în Emiratele Arabe Unite. Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a confirmat participarea Rusiei la aceste discuții.

Potrivit planului prezentat de Kremlin, oficiali ruși și americani urmează să aibă și discuții bilaterale separate, axate pe „chestiuni economice”, în timp ce un grup de lucru distinct, dedicat securității, va participa la reuniunea trilaterală.

„Acest grup bilateral îi va include pe Kirill Dmitriev și Steve Witkoff”, a precizat consilierul prezidențial Iuri Ușakov. „Echipa noastră de negociere pe securitate a fost deja constituită și va pleca în curând spre Emirate.” Potrivit lui Ușakov, delegația pentru securitate va include reprezentanți de rang înalt ai Ministerului Apărării. Ușakov a mai spus că Vladimir Putin a emis „instrucțiuni specifice” înainte de negocieri.

Dincolo de dosarul ucrainean, discuțiile de la Kremlin ar fi putut viza și invitația lansată de Trump către Putin de a se alătura nou-înființatului său Board of Peace, un organism menit să supravegheze situația din Gaza și, posibil, din alte zone de conflict.

Zeci de țări, inclusiv Ucraina și Belarus, au fost invitate să adere la acest organism, care, potrivit observatorilor, ar putea funcționa ca o alternativă promovată de Trump la Organizația Națiunilor Unite, instituție pe care acesta a criticat-o în repetate rânduri.

Putin, care — potrivit afirmațiilor președintelui american — ar fi acceptat invitația, a lansat ideea achitării sumei de un miliard de dolari necesare pentru obținerea unui loc permanent în cadrul organismului condus de Trump prin utilizarea activelor rusești înghețate de Statele Unite.