Ucraina își propune să „ucidă 50 000 de ruși pe lună”, a declarat noul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, în timpul unei întâlniri cu presa, scrie The Kyiv Indepedent.

Prezentându-și planul în noul său rol, Fedorov a spus că are două priorități, prima dintre acestea fiind „managementul”.

„Managementul trebuie construit în jurul celor capabili să atingă obiective definite. Dacă oamenii nu demonstrează rezultate măsurabile, nu pot rămâne în sistem. Al doilea obiectiv strategic este de a ucide 50 000 de ruși pe lună”, a spus ministrul.

Ministrul a declarat că luna trecută, 35 000 de oameni au fost uciși.

„Toate aceste pierderi sunt verificate pe video. Dacă ajungem la 50 000, vom vedea ce se întâmplă cu Rusia. Ei consideră oamenii ca pe o resursă, iar lipsurile sunt deja evidente.”

Moscova și Kievul își raportează rareori oficial propriile pierderi. Ucraina estimează că numărul total de victime ale Rusiei în timpul războiului de amploare a depășit 1 200 000.

În ciuda pierderilor mari, Rusia a reușit să facă progrese marginale în regiunea frontului ucrainean, deoarece își poate compensa pierderile prin recrutarea de soldați noi prin contract. Proiectul ucrainean de cartografiere open-source DeepState a raportat că forțele rusești au ocupat 4336 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, reprezentând mai puțin de 1% din teritoriul țării.

La rândul său, Kievul s-a confruntat cu o lipsă din ce în ce mai gravă de personal, în special în rândul unităților de infanterie care dețin linia frontului.

Într-un raport, Fedorov a declarat pe 14 ianuarie că două milioane de ucraineni sunt căutați pentru că s-au sustras de la mobilizare și că alți 200 000 de soldați sunt absenți fără permisiune oficială, deoarece unitățile de infanterie continuă să se chinuie să recupereze pierderile mari.

La 17 ianuarie, Statul Major General al Ucrainei estimează că Rusia a pierdut 1 225 590 de soldați în Ucraina de la începutul războiului, pe 24 februarie 2022, inclusiv răniții, morții și dispăruții.

Cifrele sunt în mare măsură în concordanță cu estimările făcute de agențiile de informații occidentale.

Parlamentul ucrainean l-a numit pe Fedorov ministru al Apărării pe 14 ianuarie.

Fedorov a ocupat anterior funcțiile de viceprim-ministru și ministru al transformării digitale înainte de a-l înlocui pe Șmihal. Acesta din urmă a condus Ministerul Apărării timp de mai puțin de șase luni. Sub conducerea lui Fedorov, Ministerul Transformării Digitale a condus mai multe proiecte, inclusiv producția de drone.

De asemenea, a jucat un rol cheie în lansarea Brave1, un proiect care leagă ministerul său de Ministerul Apărării pentru a dezvolta tehnologia militară.