LIVE TEXT Kaja Kallas: „Singurul care își bate joc de orice efort de pace este Vladimir Putin”. Concesiile teritorile dorite de Kremlin. Războiul din Ucraina, ziua 1298

UPDATE 14:41 Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că discuțiile despre posibile cedări teritoriale din partea Ucrainei fac parte din scenariul promovat de Rusia, calificând acestea drept o „capcană”. Ea a subliniat că Europa trebuie să colaboreze mai strâns cu Washingtonul pentru a contracara Moscova.

„Rusia vrea să discutăm ce trebuie să cedeze Ucraina pentru pace, ignorând complet faptul că Kremlinul nu a făcut până acum nicio concesie. Această discuție despre posibile cedări teritoriale este o capcană, în care nu trebuie să cădem… Răsplata pentru agresiune va fi mai mult război, nu mai puțin”, a spus Kallas pentru site-ul german Redaktionsnetzwerk Deutschland, citat de The Kyiv Independent.

Înalta Reprezentantă europeană a descris strategia Rusiei de negociere în trei pași: cereri pentru ceea ce nu a avut niciodată, urmate de ultimatumuri și amenințări, iar în final Occidentul care ajunge să facă concesii.

Printre cererile „maximaliste” ale Moscovei se numără controlul total asupra celor patru regiuni ucrainene ocupate parțial – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijjea – dar și recunoașterea anexării lor ilegale.

„Pentru pace e nevoie de doi, pentru război de unul singur. Ucraina vrea pace, americanii vor pace, europenii vor pace. Singurul care își bate joc de orice efort de pace este Vladimir Putin”, a spus ea.

UPDATE 9:35 Pierderile totale de luptă ale forțelor ruse în Ucraina, din 24 februarie 2022 până la 13 septembrie 2025, au ajuns la aproximativ 1 093 730 de militari, dintre care 950 au fost uciși sau răniți în ultimele 24 de ore.

UPDATE 9:30 De-a lungul liniei frontului au fost înregistrate în total 183 de confruntări între Forțele de Apărare ale Ucrainei și trupele ruse în ultimele 24 de ore. Informația a fost anunțată de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, sâmbătă, 13 septembrie.

Forțele ruse au lansat trei atacuri cu rachete și 81 de lovituri aeriene asupra unităților ucrainene și a unor localități, utilizând șase rachete și bombe ghidate.

De asemenea, trupele ruse au efectuat 5 206 atacuri de artilerie, inclusiv 59 cu sisteme de rachete cu lansare multiplă și au folosit 6 070 de drone kamikaze.